EK atletiek | Emotionele Maureen Koster vallend naar plek vier op 5000 meter: 'Ik kan het niet pech noemen'

Maureen Koster werd bij de EK atletiek in Rome vierde op de 5000 meter. Lange tijd lag de 31-jarige atlete uit Gouda op koers voor brons. In de laatste honderd meter ging het mis: de verzuring sloeg toe.

Marta Garcia uit Spanje ging er nu vandoor met de bronzen plak. Ze was 0,4 seconde sneller dan Koster. Nadia Battocletti was de winnares, Karoline Grovdal pakte zilver. Koster had op het laatste rechte eind al de vrees dat ze niet vast zou kunnen houden aan plek drie. Ze verloor de controle over haar lichaam door het opeengestapelde melkzuur in haar benen. Strompelen en vallend kwam ze over de streep.

Programma EK atletiek | Femke Bol, Lieke Klaver, estafette-mannen en andere Nederlanders in actie in Rome De EK atletiek vinden van 7 tot en met 12 juni 2024 plaats in Rome. Het is in Italië de laatste kans voor de Europese atleten om zich te laten zien én kwalificeren voor de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Femke Bol doet natuurlijk ook mee. Bekijk hier het programma van de EK atletiek.

Verzuring

"Ik ben heel erg teleurgesteld", zei Koster na afloop tegen de NOS. Tijdens het interview moest ze van uitputting zitten. "Twee jaar geleden werd ik vierde. Deze vierde plek is een grote teleurstelling. Ik kon niet meer mee toen ze gingen versnellen. Ik wist: die laatste ronde moet ik zelf doen, proberen mijn ritme te houden."

"Ik verzuurde op het laatste rechte stuk. Ik wist dat ik niet meer zou kunnen reageren. Het glipte uit mijn handen. Het persoonlijk redord is mooi, maar het is niet goed genoeg. Het gaat niet om een pr, maar om een medaille. Het zat er wel in vandaag, maar het mocht niet zo zijn."

'Pijnlijk en frustrerend': atlete Maureen Koster krijgt na bijna tien jaar alsnog EK-zilver Maureen Koster werd maandag bij de ploegenpresentatie voor de EK atletiek in Rome verrast. Tijdens het EK indooratletiek van 2015 veroverde ze een bronzen plak. Echter kreeg de inmiddels 31-jarige atlete bijna tien jaar later alsnog een zilveren medaille uitgereikt.

Niet goed genoeg

Koster legt daarna uit wat haar precies overkwam: "Als de verzuring toeslaat, ben je zo machteloos. Ik kan het niet pech noemen. Het is niet goed genoeg. Dat is pijnlijk, want vierde is gewoon niks. Als je die laatste honderd meter niks over hebt, dan wacht je tot ze komen. Fysiek ben ik diep gegaan, maar het is een combinatie van fysiek, kapot gaan en de teleurstelling, wat erg pijnlijk is."