Nederlands succes bij hoogspringen: Douwe Amels springt zich naar finale op EK in Rome

Douwe Amels heeft zich zondag voor de finale van het hoogspringen geplaatst bij de EK atletiek in Rome. Hij sprong 2,21 meter en dat was voldoende voor een plek in de eindstrijd dinsdagavond.

Amels had het niet heel lastig tijdens de kwalificatie op zondag. Hij ging direct over 2,12 meter, na twee sprongen over 2,17 meter en uiteindelijk met één poging ook over de 2,21 meter. Amels was vorig jaar Europees kampioen indoor en hoopt nu ook outdoor in de prijzen te vallen.

In een interview met NOS vertelt Amels dat hij tevreden is met zijn prestatie van zondag. "In mijn eerste poging over 2,21 meter, dat is goed." De Nederlandse hoogspringer focust zich nu eerst op de finale van aanstaande dinsdagavond, en daarna kijkt hij pas naar de volgende doelen.



Voor de Olympische Spelen in Parijs moet Amels zich namelijk nog wel kwalificeren. "Ik focus mij eerst op dinsdagavond. Als je dat goed doet, dan volgt de rest vanzelf. Na dinsdag kijken we wel weer hoe ik er voor Parijs voorsta."

Nederland op EK atletiek

Bij Nadine Visser ging het minder dan verwacht, en in haar derde EK-finale op de 100 meter horden kwam de Nederlandse niet verder dan de vijfde plek. En dat terwijl de tijd die ze neerzette haar beste tijd van dit jaar was.

Jorinde van Klinken had meer succes en veroverde zilver bij het discuswerpen. De 24-jarige atlete uit Assen kwam tot een worp van 65,99 meter. Halverwege de duscusfinale stond ze nog op de derde plek, maar ze bewaarde haar beste worp voor het laatst. Hiermee kon ze zilver mee naar huis nemen en tevreden terugkijken op haar prestaties.

Femke Bol in actie

TeamNL bestaat in Rome uit 59 atleten, maar helaas moeten we wel toppers zoals Sifan Hassan en Anouk Vetter missen omdat zij zich volledig focussen op de Olympische Spelen. Wel zien we Femke Bol in actie komen op maandag 10 juni om 13.15 uur in de halve finale van de 400 meter horden vrouwen. Dit is live te volgen bij de NOS op NPO 3.