Topatlete Femke Bol deelt mooi nieuws voor fans: 'Heb hier zoveel herinneringen'

Femke Bol deed in het voorjaar een stapje terug, maar kijkt alweer volop uit naar de komende maanden. Zo kan ze niet wachten om naar een bijzonder toernooi te gaan, die voor haar op een plek met 'veel herinneringen' is.

World Athletics deelt op Instagram dat de Gyulai István Memorial na elf jaar terugkeert in Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. In 2023 werd op de historische baan nog het WK georganiseerd. De afgelopen elf jaar werd de Memorial in Székesfehérvár gehouden. Tegelijkertijd maakte WA bekend dat Femke Bol een van de deelnemers wordt op 12 augustus.

De Nederlandse topatlete - goed voor drie medailles op de afgelopen Olympische Spelen - is zelf ook enthousiast over haar deelname aan het toernooi in Hongarije, laat ze weten op Instagram. 'Ik heb zoveel herinneringen aan dat stadion', schrijft ze. In 2023 won ze goud op de 400 meter horden én de 4x400 meter vrouwen in Boedapest.

Van indoor naar outdoor

Bol wilde na het olympische seizoen wat meer tijd voor haarzelf en sloeg daarom een groot deel van het indoorseizoen over. Zij deed alleen mee aan de teamonderdelen op het EK in eigen land. In Apeldoorn won zij goud op de 4x400 meter voor vrouwen én op diezelfde afstand met de gemengde estafetteploeg.

Outdoorseizoen

Nu gaat de blik naar het outdoorseizoen, met de Diamond League als eerste stip op de horizon. Die competitie wordt gehoudent tussen 26 april en 28 augustus. Later in het jaar staat het WK in Tokio nog op het programma, van 13 tot en met 21 september.

Bol zal verder enorm uitkijken naar de FBK Games, het grootste toernooi in eigen land. Zij komt op 9 juni in actie in Hengelo en kijkt daar erg naar uit. "Ook dit jaar loop ik weer in Hengelo de FBK Games, maar nu op de 400 meter horden. Ik heb heel veel zin om voor eigen publiek op mijn favoriete afstand te lopen", aldus Bol via de organisatie.