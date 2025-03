Beschaamde ex-tophockeyster na 'pikante' opmerking Ellen Hoog: 'Kap effe hoor, dit is niet geschikt'

Ellen Hoog en Naomi van As behoren tot de gouden generatie tophockeysters, die in de jaren 2000 de ene na de andere internationale titel binnensleepte. De twee zijn ook na hun carrière vriendinnen gebleven en maken liefst twee podcasts. Daar schuwen ze 'pikante' opmerkingen af en toe niet.

In hun eigen EN door met Ellen & Naomi wordt deze week het aanstaande kinderfeestje van Bowie, de dochter van Hoog, uitgebreid besproken. Het partijtje gaat plaatsvinden op een manege, een paardenthema dus. De twee ex-tophockeysters halen herinneringen op aan hun eigen ervaringen met 'knollen' en Hoog weet nog goed hoe ze zich niet zo fijn voelde na een ritje.

'Ik vond dat echt dood- en doodeng'

Hoog zelf 'gaat echt niet op zo'n paard', maar vergeet dat ze samen met Van As meerdere keren al gereden heeft. In Argentinië in 2004 zat Hoog naar eigen zeggen op 'zo'n polo-paard', herinnert ze zich weer. "Die zijn een partij groot! Moest je ook nog met die stick de bal raken. Daar moest je heel ver naar voren voor leunen. Ik vond dat echt dood- en doodeng."

'Pijn aan punani'

Maar ook na terugkomst van de Olympische Spelen moesten de hockeysters op een paard. Tijdens de zogeheten Golden Clinics op topsportcentrum Papendal. "Toen had ik pijn aan mijn punani (ander woord voor vagina, red.) de dag erna, holy fack", weet Hoog nog. Van As verbaast zich erover dat ze dat toen al voelde, want ze reden maar drie rondjes op een paard. "Helemaal beurse botten daar."

'Kap effe hoor'

Van As krijgt er hele associaties bij en roept zichzelf en Hoog dan bijna beschaamd tot de orde. "Nou kap effe hoor, dit is helemaal niet geschikt voor onze luisteraars", lacht ze. Vervolgens is de schakel naar de cadeauwensen van het dochtertje van Hoog nogal snel gemaakt.

Beluister de podcast

Hoog en Van As maken naast hun eigen podcast ook een podcast met Sportnieuws.nl met dezelfde naam. Daarin bespreken ze elke week de laatste nieuwtjes uit de sportwereld en bespreken ze opvallende ontwikkelingen in de sport. Luister de nieuwste aflevering hieronder.