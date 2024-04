David Beckham heeft de smaak te pakken en sleept ook Mark Wahlberg voor de rechter om mislopen miljoenen

David Beckham is tegenwoordig vaak te vinden in de rechtbank. Onlangs won hij nog een zaak tegen voornamelijk Aziatische bedrijven die vervalste Beckham-producten op de markt brachten. Dit keer gaat het om een heel andere kwestie. Beckham wil volgens Engelse media namelijk geld zien van acteur Mark Wahlberg.

In 2007 verhuisde Beckham naar Los Angeles om bij LA Galaxy te gaan voetballen. Daarbij kwam hij in aanraking met Hollywood-acteur Wahlberg, met wie hij goede vrienden werd. De Amerikaan kocht in 2019 aandelen in fitnessbedrijf F45 en een jaar later werd Beckham erbij betrokken. Hij zou F45 via Instagram gaan promoten.

In ruil daarvoor waren Beckham aandelen beloofd, alleen volgens zijn advocaten kreeg hij die pas toen ze per aandeel enorm gekelderd waren van 12 naar 3 dollar. Beckham is daardoor in zijn ogen en die van zijn rechtskundigen 8,5 miljoen pond (omgerekend 9,8 miljoen euro) misgelopen en dat wil hij nu terugzien van F45 en Wahlberg, die inmiddels tot het bestuur van het fitnessbedrijf hoort.

David Beckham eist 240 miljoen pond en wint rechtszaak, maar komt toch van een koude kermis thuis David Beckham heeft een rechtszaak gewonnen. De oud-voetballer heeft tegenwoordig een imperium aan eigen merkproducten en deze werden vervalst. Als reactie hierop klaagde hij de bedrijven aan die zijn producten vervalsen en deze heeft hij nu gewonnen. Toch zal de Engelsman niet helemaal tevreden zijn.

Beckham vs. Wahlberg

Beckham wilde samen met golflegende Greg Norman F45 aanklagen, maar de rechter zei dat ze afzonderlijk een rechtszaak zouden aanspannen. Volgens The Sun stelt Wahlberg dat de zaak ongegrond is, ook heeft hij de rechter verzocht om de zaak te verwerpen. Volgens de beklaagden geeft DB Ventures Ltd (het bedrijf van Beckham) iedereen de schuld behalve zichzelf.

Het vermogen van Beckham wordt geschat op zo'n 450 miljoen dollar (omgerekend 420 miljoen euro). Hij heeft een huizen in Londen, Miami - waar hij eigenaar is van Inter Miami CF - en Dubai. Ook heeft Beckham een enorme boerderij in Zuidwest-Engeland. In 2023 maakte Netlix de docuserie Beckham over zijn carrière.