FC Barcelona eert veroordeelde Dani Alves op clubwebsite: 'Gangmaker op ieder feest'

Dani Alves wordt als 'legendarische speler' geëerd op de website van FC Barcelona. Na de veroordeling van de Braziliaan vanwege verkrachting van een vrouw had de club de erepagina van de oud-speler van de website verwijderd, maar sinds een aantal dagen is deze weer te bekijken.

De 40-jarige Alves werd veroordeeld tot 4,5 jaar cel vanwege seksueel misbruik van een 23-jarige vrouw in een toilet van een club te Barcelona. Na de uitspraak in de zaak heeft FC Barcelona een pagina waarin de clublegende geëerd werd verwijderd, maar The Athletic heeft opgemerkt dat deze inmiddels weer is teruggeplaatst.

"Zijn extraverte karakater maakte hem een idool bij fans en de perfecte gangmaker op ieder Barcelona-feest", is te lezen op de spaanstalige pagina. Naast dat het eren van een veroordeelde oud-speler niet past bij Barcelona, dat zichzelf omschrijft als 'meer dan een club', is ook de omschrijving van zijn karakter ronduit ongepast gezien de feiten in de zaak.

The Athletic heeft Barcelona om een reactie gevraagd, maar de club wilde niet reageren op vragen met betrekking tot dit onderwerp.