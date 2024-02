Zo ziet standbeeld van Dani Alves in Brazilië eruit na veroordeling seksueel misbruik

Dani Alves heeft als voetballer ongelooflijk veel prijzen gepakt. De Braziliaan is een van de succesvolste spelers in de geschiedenis van de sport. Maar momenteel zit Alves in de bak.

De ex-verdediger is veroordeeld vanwege seksueel misbruik van een vrouw in een toilet van een club te Barcelona. De 40-jarige Braziliaan zou in 2022 een 23-jarige vrouw aldaar hebben verkracht. De straf die de rechter uitsprak was dat Alves 4,5 jaar moet brommen. De oud-speler kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.

Standbeeld Dani Alves

In 2020 werd een standbeeld van Alves neergezet in de stad Juazeiro, in de deelstaat Bahia. Hij werd daar geboren en was uiteraard jarenlang het uithangbord van de gemeente. Geen wonder: de prijzenkast van Alves moest keer op keer worden vertimmerd voor nieuwe trofeees. Hij won driemaal de Champions League, werd zesmaal Spaans kampioen, tweemaal Frans kampioen, eenmaal Italiaans kampioen en sleepte met Brazilië olympisch goud binnen (2021).

Maar dat standbeeld is door de uitspraak momenteel niet meer zo geliefd bij een deel van de inwoners. Op social media duiken beelden op van een toegetakeld beeld. Er zitten vuilniszakken en tape om het materiaal heen gewikkeld. Ook willen omwonenden gewoon helemaal af van het beeld, aldus Marca. De gemeenteraad is van plan om het beeld zo snel mogelijk los te wrikken en uit het straatbeeld te halen.