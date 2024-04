Mohammed Ihattaren deelt beelden van Donny Roelvink die zich tot islam bekeert

Donny Roelvink (26) heeft zich bekeerd tot de islam. De zoon van volkszanger Dries Roelvink, zelf actief als model, acteur en mediapersoonlijkheid, onderging een ceremonie in Dubai. Onder meer voetballer Mohammed Ihattaren heeft een video daarvan verspreid.

In 2023 zei Roelvink op het YouTube-kanaal NandoLeaks dat hij zich verdiepte in de islam. Hij gaf daar ook een verklaring voor: in juni 2022 werd hij overreden door een Hummer. Daarna ontstonden bij hem vragen over grote zaken als leven en dood. Het ongeval gebeurde toen hij een fitnessvideo opnam. Hij hield er vijf gebroken ribben en een klaplong aan over.

Sjahada

Tegenover RTL Boulevard bevestigt Roelvink dat hij in de video inderdaad de islamitische geloofsbelijdenis Sjahada aflegt. Op dit moment wil hij er niet zoveel over kwijt: "Alleen ben ik hier zelf nog lerende in dus wil ik me in de media hier niet over uitlaten."

Angst voor de dood

Pa Dries Roelvink heeft ogenschijnlijk geen bezwaren tegen de keuze van zijn zoon. Ook Dave, zijn andere zoon, heeft interesse in de islam. Eerder dit jaar zei Dries tegen Boulevard: "Om op mijn 65e nog mijn hele manier van leven aan te gaan passen aan een godsdienst? Daar ben ik misschien al te laat mee." Dries heeft van huis uit geen religueze overtuigingen meegekregen. Wel denkt hij soms na over de dood, wat bij hem angst oproept.

Hij hoopt dat zijn zoons rust vinden in hun geloof: "Dat wanneer ze ergens in gaan geloven, ze niet hun leven lang die angst hebben die ik heb. Want ik weet dat ze het allebei hebben gehad of nog steeds hebben. Als ze daar happy van worden en rustig van blijven en die angst kwijtraken, prima."

Mohammed Ihattaren

Voetballer Mo Ihattaren (voormalig speler van onder meer PSV, Ajax en Juventus) heeft in een story op Instagram de bekering van Roelvink gedeeld. Hij voegt aan de beelden emoticons van een hartje en wijsvinger aan toe.