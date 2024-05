Dit is Tess Lieder: historische wereldtitel met handbalsters, moeder van dochtertje en getrouwd met profvoetballer

Ze is een van de grootste handbalsters van Nederland. Tess Lieder was onderdeel van de ploeg die in 2019 geschiedenis schreef door de wereldtitel te winnen, maar viel door haar verschijning ook buiten de handbalzaal op. Dit weten we over de vrouw die donderdag stopte als international van Nederland.

Al op piepjonge leeftijd begon Tess Lieder (30), toen nog met Wester als achternaam. met handballen. Bij Hugo Girls in haar geboorteplaats Heerhugowaard zette ze haar eerste handbalstapjes. Toen ze achttien was, verliet ze de handbalopleiding op Papendal om in Duitsland op het hoogste niveau aan de slag te gaan. Vanaf dat moment ging het hard met de loopbaan van de keepster.

Ze was nog maar een tiener toen ze in 2012 debuteerde voor Nederland. Met Lieder op doel maakte Nederland de jaren daarna veel indruk. Oranje nam in 2016 voor het eerst deel aan de Olympische Spelen, haalde finales van EK's en WK's en won in 2019 voor het eerst een historische wereldtitel. Mét een belangrijke hoofdrol voor Lieder, die in 2015 en 2019 werd verkozen tot beste keepster op de WK's.

Lieder werd mede door haar topprestaties in Oranje en haar verschijning een van de bekendste sportsters van Nederland. Op Instagram heeft ze inmiddels meer dan 150.000 volgers, waar ze naast handbalhoogtepunten ook veel deelt van haar gezinsleven.

Getrouwd met profvoetballer

Ook in de liefde was het de laatste jaren namelijk prijs. Lieder is sinds 2017 gelukkig met Mart Lieder, die momenteel als profvoetballer bij FC Eindhoven speelt. Daarvoor was - toen nog - Wester jarenlang samen met handballer Bobby Schagen. Al snel bleek dat het een perfecte match was met voetballer Lieder, want in december 2919 kondigde de handbalster aan met hem te gaan trouwen. Vanwege de coronapandemie gebeurde dit trouwens pas in de zomer van 2022.

Moeder van een dochtertje

Vlak voor de bruiloft deelde het stel nog meer heugelijk nieuws: hun eerste kindje was in aantocht. In de maanden daarna poseerde Lieder met haar zwangere buik geregeld op Instagram. Eind 2022 werd Flo Lieder, een dochtertje van inmiddels anderhalf jaar oud, geboren.

Andere kijk op handbal

De komst van Flo veranderde bij Lieder de kijk op handbal. Het was niet meer het allerbelangrijkste in haar leven. "Ik merk wel echt dat ik een andere atlete ben. Nu word je thuis gedwongen om het los te laten. Het maakt me zeker nog wel uit, maar handbal is niet meer het belangrijkste ter wereld", vertelde ze voor haar vijfde WK aan NU.nl.

Afscheid van Nederlands team

Toen Lieder na haar zwangerschap terugkeerde bij het Nederlandse team, bleek ze gezakt in de pikorde. Op haar laatste WK was ze derde keepster, tijdens de EK-kwalificatie in februari van dit jaar werd ze niet opgeroepen en de kans op een plek in de selectie voor de Olympische Spelen was piepklein. Donderdagmiddag maakte Lieder bekend om te stoppen als international.

Lieder, die nog wel bij haar club BVB Dortmund blijft keepen, wil zich focussen op andere dingen. "Met plezier en gezonde spanning kijk ik uit naar de toekomst. Er komt meer tijd en ruimte voor mijn gezin en andere ambities die ik nastreef", schreef ze toen het nieuws bekend werd.