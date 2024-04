Schaterlachend denken ex-hockeysters terug aan 'zwaar overdreven' Fatima Moreira de Melo

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Het Wilhelmus zingen voorafgaand aan een sportwedstrijd of achteraf na een gewonnen medaille is voor sporters een hele eer. Ook voor de ex-tophockeysters Ellen Hoog, Naomi van As én Fatima Moreira de Melo. De drie zijn vriendinnen gebleven, maar tijdens hun podcast deden Hoog en Van As een boekje open over dat De Melo zich kon uitsloven tijdens het zingen van het Nederlandse volkslied en hoe een ploeggenote daar de draak mee stak.

Schateren van het lachen

Blijkbaar zong Fatima Moreira de Melo het Wilhelmus zó intens mee, dat ze graag werd nagedaan door Kim Lammers. Ze bevestigt in de Instagram-reacties onder onderstaande post dat het gefilmd is op een geheime dvd die niemand kan vinden. Hoog en Van As schateren van het lachen bij het ophalen van die herinneren. Tekst gaat door onder de Instagram-post.

'Dit staat nog op beeld'

Naomi van As kan Lammers die De Melo weer nadoet het beste imiteren. Met heel overdreven gebaren en uitspraken van de tekst van het volkslied laat ze zien hoe Lammers haar hockeycollega De Melo kopieert. Lammers over die imitaties: "Hahaha dit staat nog op beeld. Speciaal dvd’tje van de docu makers… cadeautje voor Faat (Fatima, red.)." Ellen Hoog 'piste in d'r broek van het lachen', schreef ze erbij.

Gouden hockeysters

De lichting Van As, Hoog, Lammers en Moreira de Melo was een gouden lichting in het Nederlandse hockey. Met de vier vrouwen in de selectie won de Nederlandse hockeyploeg meerdere olympische medailles, WK's en EK's. In de podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday' vertellen Van As en Hoog veel geheimen uit de kleedkamer van vroeger. De Melo is ook al eens aangeschoven als gast.

De hele aflevering Besmettelijke smetvrees & the ring of fire is hieronder te beluisteren.