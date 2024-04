'Zo dom van ons, wij durfden dat gewoon niet': ex-hockeysters schamen zich

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds vorige week even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

De Nederlandse hockeysters waren de afgelopen jaren overal waar ze kwamen onverslaanbaar. Een smetje op het verder uitstekende blazoen is de zilveren medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Ex-hockeysters Hoog en Van As schamen zich voor wat er in Brazilië gebeurde.

Hun bondscoach was toen Alyson Annan. De Australische werd in 2022 ontslagen vanwege de angstcultuur die er heerste bij de Nederlandse ploeg. Achteraf gezien zien Hoog en Van As dat ze op de Spelen in Rio zelf wat hadden moeten zeggen tegen Annan. "Jezus, hoezo hebben wij er niks van gezegd, denk je nu achteraf. Wat dom", zegt Hoog in de podcast Super Sunday die ze samen met Van As leidde.

Ex-hockeysters lachen om 'preutsheid' onder de douche: 'Nou, die kende geen schaamte hoor' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds vorige week even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Teambespreking

Hoog geeft een voorbeeld van vlak voor de olympische finale tegen Groot-Brittannië, die dus verloren werd. "Negen van de tien wedstrijden die we tegen Groot-Brittannië speelden wonnen we en die andere eindigde gelijk. Maar tijdens de teambespreking kregen we alleen maar beelden te zien van Groot-Brittannië, hoe goed ze wel niet waren. Dat wij dus daarna niet naar toe zijn gegaan om er wat van te zeggen en te vragen of het nog kon worden hersteld..."

'Dat was het domste wat je kon doen'

Want volgens Hoog stonden er een aantal speelsters met knikkende knieën na die teambespreking. "Dat was het domste wat je kon doen. Zo onhandig, zo niet handig", beaamde Van As over de tactiek van Annan om zo'n rare bespreking te doen. Hoog: "Zo dom dat we dat niet met haar hebben besproken." Vreselijk, vond ook Van As. "We durfden het toen gewoon niet", steekt Hoog de hand in eigen boezem.

Van As en Hoog behoren tot de gouden generatie van de Nederlandse hockyesters. Met hen in het team won Nederland drie keer olympisch goud, drie wereldtitels en vier Europese titels. Van As is naast haar hockeycarrière ook bekend geworden dankzij haar relatie met de Nederlandse topschaatser Sven Kramer, met wie ze een wilde eerste avond beleefde op het sportgala. Hoog is getrouwd met Ajax-topman Kelvin de Lang.

Eerste zoen Naomi van As en Sven Kramer zorgde voor hilariteit én reprimande: 'Jij was zo lam' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds vorige week even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Beluister de hele aflevering hieronder.