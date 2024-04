'Gefeliciteerd stinkerd': Joy Beune wordt verrast met liefst twee taarten na fietstocht met Kjeld Nuis

Joy Beune en haar vriend Kjeld Nuis zijn op vakantie en zondag is de wereldkampioene allround nog jarig ook. Beune is 25 jaar geworden en viert dat door te doen wat ze naar eigen zeggen het liefste doet: fietsen.

Beune en Nuis vlogen eerder deze week naar Kreta en genieten daar volop van het mooie weer. Het ene moment liggen ze aan het zwembad, het andere moment rijden ze op gehuurde mountainbikes over het Griekse eiland. Zondag plaatste Nuis een felicitatie op Instagram. Zijn vriendin poseert op de foto met Jax Nuis, het zoontje van Kjeld.

'Gefeliciteerd stinkerd'

Naast het fietskiekje met Nuis en z'n zoontje post Beune vooral felicitaties van anderen aan haar op haar eigen Instagram Stories. De leukste kwam van haar zusje Yasmin. Zij feliciteert haar zus ('stinkerd') met haar verjaardag. Ook sponsoren en merken waarmee Joy Beune heeft samengewerkt, feliciteren haar op Instagram.

'Stinkerd' Joy Beune krijgt felicitatie van zus Yasmin Beune. ©Instagram Joy Beune

Toen de zon langzaam onderging op het Griekse eiland, was het na het fietsen natuurlijk de tijd voor verwenning. Daar werd flink voor gezorgd door anderen. Zo gaf het hotel waar ze verblijft met Nuis een chocoladetaart. 's Avonds bij het verjaardagsdiner kreeg Beune van het restaurant nóg een taart.

Joy Beune werd zondagavond verrast met maar liefst twee verjaardagstaarten. ©Instagram Joy Beune

Fietsvakantie

Na haar succesvolle seizoen liet Beune weten in ieder geval een weekje op vakantie te gaan met een stel vriendinnen. "We gaan daar ook zeker fietsen, want dat doe ik het liefst", liet ze toen al weten. Eerder deze maand kwam het ervan. Samen met onder meer Robin Groot werd er in Zuid-Spanje getraind en genoten.