Vader Vandaag Inside-gast Olcay Gulsen overleden, Wilfred Genee reageert namens de mannen

De vader van presentatrice Olcay Gulsen is overleden. Wilfred Genee vertelde dat zaterdagavond in de SBS-talkshow Vandaag Inside Oranje en haar management bevestigt dat nu.

Gulsen cancelde deze week een optreden in Vandaag Inside Oranje, omdat de gezondheidstoestand van haar vader snel verslechterde. In de talkshow zei Genee: "We willen haar toch even sterkte wensen vanaf deze plaats en alle goeds voor de komende tijd."

Huiselijk geweld

De presentatrice sprak meermaals over haar vader in verband met huiselijk geweld, dat speelde in het gezin van Gulsen. "Mijn vader is net zo goed slachtoffer. Hij was verslaafd aan drank, drugs en gokken en had regelmatig psychoses, maar hij heeft nooit de medische hulp gekregen die hij nodig had", zei ze een tijd geleden tegen De Telegraaf. Gulsen maakte meerdere programma's over huiselijk geweld.

Hoe Yolanthe tijdens WK middelpunt werd van rel tussen Wesley Sneijder en Johan Derksen: 'Je maakt me echt kwaad' Hij was de ster van het Nederlands elftal op het WK van 2010 in Zuid-Afrika en zij was zijn verloofde. Zes dagen na de finale stond het huwelijk tussen Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau van Kasbergen op de planning, maar tijdens het toernooi ontstond er nogal wat rumoer rond het stel.

Trouwen

In Vandaag Inside worden vaak grappen gemaakt over het liefdesleven van Gulsen. In het verleden was ze onder meer samen met oud-voetballer Edgar Davids en ze vertelde tijdens een uitzending dat ze al meerdere keren verloofd was. Tot een huwelijk was het echter nooit gekomen. Derksen deed hierop alsof hij zijn kans schoon zag en op de knieën ging. Tot grote hilariteit van alle aanwezigen uiteraard.