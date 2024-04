Danny Noppert houdt perfecte reeks in Players Championship-finales levend met dagzege in Leicester

Danny Noppert is vijf uit vijf in finales van een Players Championship. Dinsdag versloeg hij in Leicester wereldkampioen Luke Humphries in een spannende eindstrijd: 8-6. Noppert pakte zo zijn zesde PDC-titel, hij schreef namelijk in 2022 een major op zijn naam in de vorm van de UK Open.

Noppert rekende in zijn halve finale van Players Championship 8 simpel af met de Pool Radek Szaganski: 7-2. Groots was het niet wat The Freeze liet zien, maar het was voldoende voor de zege. Humphries voorkwam een Nederlands onderonsje in de finale, hij schakelde Gian van Veen uit in een beslissende leg uit.

Een last leg decider leek er in de finale tussen Noppert en Humphries ook te komen. Beide heren gingen gelijk op, nadat de Engelsman in het begin een voorsprong van twee legs had. Noppert knokte zich terug tot 4-3 en daarna gingen alle legs met de darts mee. Tot 7-6. Noppert strafte Humphries af, die niet binnen vijftien pijlen uit was. Winst voor de Nederlander, die belangrijk prijzengeld won voor de World Cup of Darts.

NOPPERT TAKES THE TITLE!



Danny Noppert defeats the World Champion, Luke Humphries, 8-6 to secure glory at Players Championship 8!



'The Freeze' has NEVER been beaten in a Pro Tour final!

World Cup of Darts

Noppert is namelijk in een 'felle strijd' verwikkeld met landgenoot Dirk van Duijvenbode om een plekje in het team van Nederland bij het koppeltoernooi. Michael van Gerwen is zeker van zijn ticket, aangezien hij de nummer twee van de wereld is. Noppert ging Van Duijvenbode door de winst voorbij op de ranking met nog maar zeven toernooien tot de cut-off.

In Leicester deed Noppert in ieder geval goede zaken. 'Gekke wedstrijden', noemde hij het. Noppert versloeg op weg naar de finale onder anderen Jim Williams (met 106,63 gemiddeld), Gerwyn Price en landgenoot Kevin Doets. "Het is een goed gevoel voor mezelf, maar ook voor de familie. Ik doe veel voor het darten", aldus Noppert, die 'zijn best gaat doen' om een grote titel tet winnen in 2024.

Op gelijke hoogte met Van Barneveld en Cross

Noppert werd pas de derde darter in de PDC-geschiedenis die alle vijf zijn finales op een Players Championship won. Landgenoot Raymond van Barneveld en Rob Cross gingen hem voor. "Ik ben sprakeloos", zei hij daarover. Noppert heeft de volgende keer wanneer hij in de finale staat dus de kans om dat stokje alleen over te nemen.