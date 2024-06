'Het is moeilijk om hier te staan': darter Jules van Dongen openhartig over heftige problemen

Jules van Dongen staat op de World Cup of Darts, maar het gaat helemaal niet goed met de Nederlandse Amerikaan. Hij dacht zelfs aan afmelden voor dit toernooi, zei hij eerlijk tegen Viaplay.

Van Dongen maakte in december zijn debuut op het WK darts in Alexandra Palace. "Dat was mooi. Ik wist dat het daarna moeilijk zou worden om een tourkaart te winnen. Maar na drie dagen Q School had ik 'm al te pakken. Toen voelde ik dat het mijn jaar zou gaan worden, zo lekker zat ik erin", zei Van Dongen, geboren Limburger, eerlijk.

'Helemaal in de war'

Hij pakte dus een tourkaart, wat hem de komende twee jaar toegang geeft tot alle PDC-toernooien, maar daarna ging het bergafwaarts. De in Kansas City wonende Van Dongen legt uit hoe dat kan. "De afgelopen vier maanden is er niks van mijn vorm overgebleven. M'n techniek is helemaal in de war."

'Van kwaad tot erger'

En dat is in zijn hoofd én lichaam gaan zitten. Hij is darteritus aan het ontwikkelen. Dat is een mentale blokkade, waardoor darters het fysiek bijna niet meer voor elkaar krijgen om hun pijlen los te laten. "Het is van kwaad tot erger gegaan. Ik kan niet meer gooien zoals ik normaal deed. Het lag aan de techniek, maar het is iets mentaals geworden."

Mental coach

Van Dongen doet er alles aan om weer op zijn oude niveau te komen. Zo vroeg hij hulp van darter Glen Durrant, die na zijn zege in de Premier League Darts in 2020 ver wegviel door darteritus en andere mentale en fysieke problemen. Ook erkende Van Dongen dat hij sinds kort met een mental coach werkt om te herstellen.

'Positieve dingen'

"Ik ben op zoek naar verandering. Nu voelt het alsof ik normaal met rechts voetbal en nu alles met links moet doen. Ik haal wel wat positieve dingen uit die eerste samenwerking met de mental coach. Maar ik ben nog lang niet in de buurt van mijn oude vorm." Het was dan ook moeilijk voor de Amerikaanse darter om überhaupt mee te doen aan de World Cup of Darts, beaamt hij.

'Gedacht om me af te melden'

"Ik heb er wel aan gedacht om me af te melden hier. Het is moeilijk om hier te zijn. Maar je wil mensen ook niet teleurstellen. Ik gooi niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn koppelmaat (Danny Lauby jr., red.) en familie en vrienden die kaartjes hebben gekocht. Ik wil ook hen niet teleurstellen. Ik ga m'n stinkende best doen voor hen."

Moeder met kanker

Eén iemand speciaal mist Van Dongen in de zaal in Frankfurt. "Eigenlijk zou mijn moeder hier zijn. Maar zij zit helaas ziek thuis, met kanker. Dus ik doe het ook een beetje voor haar", zei Van Dongen zacht tegen Arjan van der Giessen, die hem sterkte toewenste. Ook in de studio van Viaplay werden presentator Koert Westerman en analisten Co Stompé en Gian van Veen even stil. "Inderdaad heel veel sterkte mevrouw Van Dongen", sprak Westerman in de camera. "Hopelijk is het goed te genezen allemaal."