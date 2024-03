Jacques Nieuwlaat laat zich uit over soap rondom Noa-Lynn van Leuven: 'Zij is ook een mens van vlees en bloed'

De soap rondom Noa-Lynn van Leuven is ook dartcommentator Jacques Nieuwlaat niet ontgaan. Hij begrijpt de enorm harde reacties voor geen meter: "Noa-Lynn is ook iemands kind en iemands kleinkind."

Van Nieuwlaat mag er wel wat meer respect zijn naar elkaar. In de Double Top Podcast zegt hij: "Maar echt collega's ook van haar die reageren, dat ik denk: ja, we hebben het hier wel gewoon over een mens van vlees en bloed. Noa-Lynn is ook iemands kind en iemands kleinkind."

Hij gaat verder over de darters in kwestie die zo reageren. "Die mensen hebben toch zelf ook wel kinderen en kleinkinderen? Dan wil je toch ook niet dat dit soort drek over je uitgegooid wordt? Ik begrijp dat gewoon écht niet."

Transitie van man naar vrouw

Anca Zijlstra en Aileen de Graaf stapten uit het Nederlands vrouwendartteam door de aanwezigheid van Van Leuven. Zij is geboren als man en onderging op haar zeventiende een transitie. Zijlstra en De Graaf vonden dat Van Leuven daardoor een oneerlijk voordeel had en stonden er niet meer achter om met een transvrouw in een team te darten.

Nieuwlaat snapt dat er een discussie wordt gevoerd over dit onderwerp, maar vindt dat het in het darten 'een beetje plat' wordt besproken. "Als je denkt dat de regels niet goed zijn, moet je proberen de regels te veranderen. En er zijn echt wel wegen voor om dat voor elkaar te krijgen."

'Knaagde altijd al': dartster Aileen de Graaf over besluit om Nederlands team te verlaten door trans vrouw Dartster Aileen de Graaf heeft gereageerd op haar besluit om net als Anca Zijlstra uit het Nederlands dartteam te stappen. Dat deden ze naar aanleiding van het feit dat ook Noa-Lynn van Leuven onderdeel uitmaakt van het team, terwijl zij een trans vrouw is. De Graaf heeft via Facebook een verklaring gegeven.

Dirk van Duijvenbode

Eerder reageerde Dirk van Duijvenbode al op de ontstane soap. Hij vond het 'een beetje zwak' dat Zijlstra met haar verklaring kwam, vlák nadat zij van Van Leuven had verloren op een vrouwentoernooi.