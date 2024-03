Luke Littler sneert naar Jürgen Klopp na zege Manchester United tegen Liverpool: 'Daar heb ik er meer van'

Luke Littler is naast een geweldige darter ook groot fan van voetbalclub Manchester United. Tot grote vreugde van de zeventienjarige Littler won zijn team zondag in een thriller met 4-3 van aartsrivaal Liverpool in de FA Cup. De darter kon het niet laten om via zijn sociale media een sneer uit te delen na de wedstrijd.

The Nuke, zoals de bijnaam luidt van Littler, deelde op X een afbeelding waarop stond: 'Ik heb meer trebles dan Jürgen Klopp'. Daarmee doelde de Engelse darter op het feit dat Klopp er in zijn carrière bij Liverpool nooit in slaagde om zowel de Premier League, de FA Cup en een Europese beker te winnen in één seizoen.

Overigens kan Klopp dit seizoen nog wel drie prijzen winnen. Liverpool won al de League Cup, doet nog mee om de titel en de Premier League en staat in de kwartfinales van de Europa League. Al wordt dat niet gezien als een echte treble. Dat is over het algemeen de landstitel, de belangrijkste beker en de Champions League. Liverpool deed in die laatste competitie niet eens mee na een teleurstellend vorig seizoen.

Littler in vorm

Littler weet daarentegen de triples erg goed te vinden. De tiener won vorige week een Euro Tour-toernooi met een onder meer een negendarter in de finale. In de Premier League Darts won hij donderdag een partij met een gemiddelde van 114,00 per beurt tegen Michael van Gerwen.

Luke Littler scoorde een gemiddelde van 175 met iedere tweede beurt tegen Michael van Gerwen Luke Littler blies Michael van Gerwen (6-2) afgelopen donderdag omver in de kwartfinale van speelavond 7 in de Premier League Darts. Dat terwijl de Nederlander niet eens zo slecht gooide. Maar tegen een gemiddelde van 114 en acht 180's was Van Gerwen niet opgewassen. Zes van die maximale scores kwamen in iedere tweede beurt van Littler.

Klopp over Littler

Overigens haalde Klopp zelf in een interview de jonge darter al een keer aan. Liverpool had enige tijd te maken met een enorme blessuregolf waardoor de Duitse coach moest terugvallen op jeugdspelers om dat op te vangen. Een aantal van hen deden het erg goed en daarop waarschuwde Klopp de media dat ze de jonkies met rust moesten laten, zoals dat ook zou moeten gebeuren met WK-finalist Littler.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp waarschuwt scorende tieners: 'Beetje zoals Luke Littler' Liverpool won woensdagavond met 3-0 van Southampton in de achtste finales van de FA Cup. Dat klinkt niet bijzonder, maar was het wel. De doelpunten van Liverpool werden namelijk gemaakt door twee spelers van achttien jaar: Jaydon Danns en Lewis Koumas. Trainer Jürgen Klopp zag Danns twee keer scoren en kwam na afloop met een bijzondere vergelijking.

Prachtig voetbalgevecht

Manchester United won zondagmiddag op Old Trafford na een geweldig duel van Liverpool. Het kwam vroeg op voorsprong, zag de bezoekers daarna tot twee keer toe op voorsprong komen, maar won toch door een doelpunt in de laatste minuut van de verlenging. De winnende goal van Amad Diallo zorgde voor een ongekende explosie van vreugde op de tribunes. De loting was het team van Erik ten Hag ook nog goed gezind, want in de halve finales speelt United tegen Coventry City.