Luke Littler ruziet met Premier League-speler na Man United-clash: 'Praat meer dan hij scoort'

Luke Littler heeft het op social media aan de stok gekregen met Brentford-spits Neal Maupay. De Engelse darter is fan van Manchester United en hij was het niet eens met de manier waarop de Fransman zich richting zijn team gedroeg.

Manchester United speelde zaterdagavond tegen Brentford, maar die wedstrijd verliep niet zoals gehoopt voor de ploeg van Erik ten Hag. In de zesde minuut van de blessuretijd maakte Mason Mount de openingsgoal, waardoor de zege binnen leek voor United. Daar was Brentford het echter niet mee eens, want twee minuten na de goal van de Engelsman zorgde Kristoffer Ajer voor de gelijkmaker en bepaalde hij de eindstand op 1-1.

Ruzietje

Maupay richtte zich na afloop van het duel tussen Brentford en United op de Schot Scott McTominay. De middenvelder trok flink aan het shirt in duel met de Fransman, waar hij niet van gediend was. Die plaatste via X een foto van de twee met de tekst: 'Deze fan wilde per se mijn shirt hebben'.

This fan was desperate for my shirt 😂 pic.twitter.com/J3PsIQecPY — Neal Maupay (@nealmaupay_) March 31, 2024

Reactie Littler

Littler was daar niet van gediend. Hij plaatste via Instagram een reactie op de post van Maupay. 'Deze man praat meer dan hij scoort', reageert Littler op de Franse spits van Brentford. De jonge Engelse darter pakte vorige week zijn eerste Premier League-avond in het Noord-Ierse Belfast. In de halve finale versloeg hij Michael van Gerwen en in de finale was hij te sterk voor Nathan Aspinall.

Luke Littler responded to Neal Maupay’s latest wind-up comment after Brentford’s clash with Man United last night 🎯😅



It comes after Maupay joked Scott McTominay was a ‘fan desperate for my shirt’ with a photo of the Scottish midfielder holding his shirt 👕😂 pic.twitter.com/Iq6VKp59ov — SPORTbible (@sportbible) March 31, 2024

Big Fish

Met een slinkse reactie reageerde Maupay weer op de bewering van Littler. 'Over de grote vis gesproken', doelt de Fransman op het lichaamsgewicht van de Engelse darter. Bij de quote plaatste Maupay een video van Littler die 170 uitgooit in zijn wedstrijd tegen Peter Wright. Of de zeventienjarige darter zich nog een keer laat verleiden tot een reactie op Maupay is nog maar af te wachten.