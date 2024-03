Nummer 35 van de wereld blijft verbazen op UK Open: via Gary Anderson naar kwartfinale

De UK Open is vaak het toernooi van de verrassingen. 'Mindere' darters kunnen langs alle toppers glippen en zo voor verrassende namen op de finaledag zorgen. In 2023 was dat Andrew Gilding, nu lijkt dat Martin Lukeman te worden.

De Engelsman is bezig aan een uitstekende UK Open. Hij moest instromen in de derde ronde, een ronde voordat de grote namen pas hoefden te spelen. Maar de nummer 35 van de wereld heeft er zin in in Minehead, want hij staat inmiddels al in de kwartfinale.

Gary Anderson uitgeschakeld

Zaterdagavond was Lukeman in topvorm, vooral op z'n dubbels. Hij versloeg darticoon en tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met dikke cijfers: 10-5. Met die zege en het daarbij behorende prijzengeld, is Lukeman al bijna zeker van een plek in de top-32 van de PDC. Maar het toernooi is nog niet afgelopen voor hem. Zondag mag hij zich melden in de kwartfinale.

Clayton naar huis

Lukeman kwam via Jermaine Wattimena (6-5), Leonard Gates (10-5), Danny Noppert (10-9) en dus Anderson naar de kwartfinales. Wie daar niet in staan, zijn Jonny Clayton en Luke Woodhouse. Zij verloren in de achtste finales. Clayton van de Belg Dimitri van den Bergh (10-7) en Woodhouse van Ricky Evans (10-6).

Gian van Veen ook in de loting?

Zaterdagavond na de laatste wedstrijd is de loting voor de kwartfinales. Dan zien we ook of Gian van Veen de laatste acht haalt in Minehead. Hij is de enig overgebleven Nederlander in het toernooi, waar in totaal 28 landgenoten aan begonnen. Hij speelt tegen Damon Heta in de achtste finales.