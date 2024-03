Phil Taylor prijst 'arrogante' Luke Littler: 'De wereld is veranderd, niet op een goede manier'

Phil Taylor heeft zijn zegje gedaan over dartscollega Luke Littler. De 63-jarige Engelsman, die zestien keer het WK darts won, is zeer positief over zijn 17-jarige landgenoot.

The Power zei: "Luke heeft alles om het te maken. Sommige mensen noemen hem arrogant, maar die snappen er helemaal niets van. Iedereen die hem naar beneden praat, is een idioot." Dat zei hij tegenover Online Darts. "Luke heeft juist de perfecte attitude. Je hebt dat speciale nodig om de top te bereiken, dat zie je bij alle toppers in elke sport. Ik geniet ervan om die jongen te zien spelen, hij heeft alles om de sport de komende jaren te domineren."

Motivatie

Taylor gaat daarna in op wat een sporter of sportploeg nodig heeft om tot grootse prestaties tekomen. Namelijk: zelfvertrouwen. Hoe meer, hoe beter. "Kijk naar het Manchester United of Arsenal in hun hoogtijdagen. Alle spelers konden zichzelf motiveren. De coach hoefde niets te doen. Het team om Luke heen is geweldig. Hij gaat alleen maar beter worden."

Zelfverzekerd

Alhoewel Littler in interviews niet zo uitgesproken is, gedraagt hij zich op het podium wel als een allesverslindend monster. En dat stuit misschien sommigen tegen de borst, denkt Taylor. Volgens hem leven we in een tijd waarin het 'niet meer mag' om zelfverzekerd over te komen.

"Het wordt je niet meer toegestaan om een persoonlijkheid te hebben. Het wordt je niet toegestaan om bepaalde dingen te zeggen of doen. De wereld is veranderd. En niet op een positieve manier als ik eerlijk ben. Maar ja, het is wat het is. Als je net hebt verloren en voor een microfoon staat, is het lastig om iets te zeggen dat bij anderen niet verkeerd valt. Ik hou van mensen met een winnaarsmentaliteit."

Pijn bij Phil Taylor

Na het WK darts 2018 is Taylor afgezwaaid als profdarter. Hij gooit tegenwoordig af en toe een pijltje in het seniorencircuit. Daar stopt hij na dit jaar mee. Het gaat lichamelijk niet geweldig met Taylor. Vanwege artritis in een heup heeft hij constant pijn.