Prijzengeld World Matchplay: dit bedrag kunnen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld verdienen

De World Matchplay staat weer op het programma en gaat zaterdagavond van start. Nederlandse darthelden Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld komen in actie, maar ook Danny Noppert en Gian van Veen doen een gooi naar de titel. In totaal ligt er liefst 800.000 pond klaar voor de deelnemers, maar hoeveel kunnen de spelers individueel verdienen?

Raymond van Barneveld is de eerste Nederlander die zaterdagavond in actie komt. De verliezend finalist van de editie van 2010 neemt het op tegen Jonny Clayton en treft dus direct een pittige tegenstander. Dat geldt al helemaal voor Michael van Gerwen, die maandagavond wonderkind Luke Littler moet zien te verslaan.

Danny Noppert komt zondagmiddag al in actie en speelt tegen dé pechvogel van de World Matchplay: James Wade. De Engelsman speelde zes finales en won er daarvan maar eentje. De laatste keer dat Wade de finale haalde was overigens in 2015. Later op de zondag debuteert Gian van Veen op het toernooi. Zijn tegenstander is Rob Cross.

Volledige programma

De top 32 van de Order of Merit is geplaatst voor de World Matchplay en dus komen alle grote namen in actie. Dat belooft vuurwerk van 13 tot en met 21 juli, wanneer de finale plaatsvindt. Zie hieronder de volledige loting voor de eerste ronde.

Prijzengeld

In totaal is er dus 800.000 pond te verdienen, omgerekend zo'n 950.000 euro. Daarvan ligt 200.000 pond klaar voor de winnaar, de verliezend finalist ontvangt de helft daarvan. Darters die stranden in het zich van de haven kunnen 50.000 pond bijschrijven op hun rekening, voor de kwartfinalisten is dat 30.000 pond. Verlies je in de tweede ronde? Er ligt 15.000 pond voor je klaar. Ook deelnemers die na de eerste wedstrijd alweer huiswaarts kunnen keren, doen dat niet met lege handen. Naar hen maakt de PDC 10.000 pond over.