Raymond van Barneveld over relletje met Luke Littler: 'Ik heb nooit f*ck off gezegd'

Raymond van Barneveld en Luke Littler lagen een beetje met elkaar overhoop, en dan niet eens tijdens een dartswedstrijd. Barney had gehoord dat Luke the Nuke hem als idool beschouwt. Daarom vond hij het gek dat de Engelse tiener hem nooit had benaderd voor een gesprekje.

In gesprek met Sportnieuws.nl zei Van Barneveld in maart dat hij geen contact met de nummer twee van het vorige WK darts kreeg. Zodra hij Littler een hand kwam geven bij toernooien, kon er alleen een begroeting vanaf, waarna het megatalent weer zijn oordopjes in deed. Daarom besloot de Haagse dartslegende een berichtje te sturen naar Luke the Nuke. Daar kwam telkens geen antwoord op. "Als ik jarenlang jouw inspiratiebron ben geweest, dan verwacht ik ook een sms'je terug", aldus Barney. "Gozer zit hele dag in z'n telefoon, rot op."

Interview

Het interview ging een eigen leven leiden. Engelse media pikten het op en moesten toen uitvogelen wat 'rot op' betekent. Tabloids kozen de meest groffe optie en gingen voor 'fuck off', zoals onder meer Daily Star schreef. Vervolgens werd Littler met die slechte vertaling geconfronteerd en ook Barney zat er mee dat zulke heftige termen zijn gebruikt.

Tegen Online Darts geeft Van Barneveld een reconstructie van de hele soap. "Het was gek. Die gast belde met me", zo begint hij het verhaal, waarmee hij verwijst naar het interview met Sportnieuws.nl. "Hij sprak over Luke Littler. Ik zei dat Littler een stille gozer is. Misschien is hij verlegen. Ik ken hem niet zo goed. Ik zie hem niet zo vaak. Ik stuurde hem een paar berichtjes tijdens het WK darts. Geen reactie. Ik begrijp het, hij krijgt veel berichten."

Van 'rot op' naar 'f*ck off'

"Dus ik zei tegen de journalist: "Ik weet niet joh, ik probeerde een paar keer contact met hem te krijgen om hem veel succes te wensen en hem te feliciteren. Telkens was er geen reactie. Terwijl hij een paar keer had gezegd dat ik zijn idool ben. Dat begreep ik niet. Dus ik dacht: laat maar zitten. Dat werd in Engeland nogal anders vertaald. Ik dacht: wow man, ik heb dat nooit gezegd, ik heb nooit 'f*ck off' gezegd. Nog nooit."

Wie weet komen Barney en Littler elkaar binnenkort tegen voor de oche. Van Barneveld won in maart Players Championship 5, zijn eerste toernooizege in twee jaar. Als hij ver blijft komen in toernoioen, dan is de kans groot dat hij weer eens Littler treft.