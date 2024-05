Tegenvaller voor Gerwyn Price: darter meldt zich met blessure af voor Premier League

Een tegenvaller voor Gerwyn Price en de dartsfans in Aberdeen. De Welshman heeft zich met een blessure afgemeld voor de dertiende speelronde van de Premier League op donderdagavond. Price miste afgelopen weekend al een toernooi door de kwetsuur en is nog altijd niet hersteld.

Price heeft last van een beknelde zenuw in zijn rug en sloeg daardoor afgelopen weekend ook al de Austrian Darts Open over. De Welshman is sindsdien behandeld aan zijn blessure, maar voelt zich niet fit genoeg om donderdag in Schotland te gaan gooien. Price zou tegen Luke Humphries spelen, maar de wereldkampioen is nu zonder te spelen al door naar de kwartfinale. De dartfans in Aberdeen krijgen dus donderdag niet zeven, maar slechts zes wedstrijden te zien.

Speelschema Premier League Darts | Michael van Gerwen kan revanche nemen op Rob Cross in Aberdeen De PDC heeft het programma voor de Premier League Darts bekendgemaakt. Op donderdag 18 april waren de acht beste darters ter wereld te zien in Rotterdam. Michael van Gerwen vloog er in de kwartfinale in Ahoy al meteen uit tegen Luke Humphries, de kersverse wereldkampioen. Check hier de rest van het speelschema van de Premier League Darts 2024.

Play-offs definitief onmogelijk

Door de afmelding is Price definitef kansloos om nog de play-offs te halen, maar dat was op voorhand enkel mathematisch nog mogelijk. De Welshman staat na dertien speelrondes op de zevende plaats en had een enorme achterstand op de top vier. Voor Price telt het duel ook nog eens als een 6-0 nederlaag en zijn legsaldo gaat dus met zes omlaag.

Humphries profiteert van de afmelding van Price, want hij krijgt gewoon twee punten voor het halen van de halve finales en neemt daarmee wat afstand van Michael van Gerwen en Nathan Aspinall. Zijn legsaldo gaat daarbij met +1 omhoog, het is dus alsof hij de partij met 6-5 zou hebben gewonnen. Humphries staat tweede en lijkt door de twee punten zo goed als zeker van een plekje in de halve finales.

Premier League Darts | Het programma, de stand, de darters en het prijzengeld De Premier League Darts-avonden zijn weer terug. Van 1 februari tot en met 23 mei wordt er elke donderdagavond ergens anders in Europa gegooid. Welke darters doen er mee en wanneer gooien ze waar? Je leest het allemaal in dit overzicht.

Humphries mogelijk tegen Van Gerwen

Voor Humphries wordt het donderdag lang wachten, want hij hoeft pas in de tweede halve finale in actie te komen. Hij mag dus eerst kijken naar de drie overgebleven kwartfinales en de eerste halve finale voordat hij aan de bak moet. In de halve finale neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen Michael van Gerwen en Rob Cross. De Engelsman won vorige week van MvG en hoewel voor hem ook de play-offs uit zicht lijken, wil hij het leven van de Nederlander nog wel zuur maken.