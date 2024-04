Toto Wolff wil Verstappen naar Mercedes halen, maar beweert: 'Als ik Max was, zou ik bij Red Bull blijven'

Het is duidelijk dat Mercedes héél graag Max Verstappen wil binnenhalen voor volgend seizoen. Teambaas Toto Wolff voert gesprekken met de Nederlander, omdat hij een vervanger zoekt voor Lewis Hamilton.

Er bestaat momenteel geen twijfel over dat Verstappen de beste coureur op de Formule 1-grid is. Het is dan ook niet gek dat de drievoudig wereldkampioen bovenaan het verlanglijstje van Mercedes staat. Maar momenteel rijdt Verstappen bij het beste team (Red Bull Racing) en staat Mercedes vierde bij de constructeurs.

Wolff moet dan ook iets opbiechten aan De Telegraaf: "Als ik Max was, zou ik bij Red Bull blijven in 2025. Maar ik ben Max niet." De teambaas ziet dat Red Bull de snelste auto heeft, maar benadrukt dat er ook 'andere factoren' kunnen meespelen.

Toto Wolff gooit het op motoren en chaos bij Red Bull

Zo komen er in 2026 nieuwe motoren en Mercedes is er zelf zeker van een goede krachtbron te produceren voor dat jaar. En met 'andere factoren' zal Wolff ongetwijfeld ook doelen op het gedoe binnen het team van Red Bull. Hoewel het nu iets rustiger lijkt, stonden de tabloids de afgelopen maanden vol met de gekste verhalen.

Teambaas Christian Horner zou namelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, via appcontact met een medewerker van Red Bull. Hij werd hiervoor vrijgesproken, waarna de screenshots alsnog werden gelekt.

Christian Horner reageert

Overigens vroeg De Telegraaf ook aan Horner wat hij van de transfergeruchten rondom Verstappen vond. "Ik denk niet dat Toto’s probleem de coureurs zijn. Ik denk dat hij zich beter kan focussen op andere elementen."

Vervolgens verduidelijkt hij meteen waar die andere elementen over gaan: "Waarom zou je dit team willen verlaten voor Mercedes, dat op dit moment vaak achter hun eigen klantenteams eindigt?" Momenteel staat McLaren ruim boven Mercedes in de WK-stand, terwijl de coureurs van Aston Martin ook regelmatig boven die van Mercedes eindigen. Beide teams maken gebruik van een Mercedes-motor.

Verstappen werd de afgelopen drie jaar wereldkampioen met Red Bull en stevent ook nu weer op de wereldtitel af. En dat terwijl we pas vijf races (waarvan de Nederlander er vier won) onderweg zijn. Horner is dan ook duidelijk: "Ik kan je verzekeren dat er geen onduidelijkheid bestaat over waar Max volgend jaar zal rijden."