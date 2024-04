Buitenlandse media vol lof over 'magnifique' Max Verstappen: 'Hij is bijna onverslaanbaar'

Max Verstappen pakte zondag overtuigend de zege tijdens de Formule 1 in China. In het buitenland zijn de media dan ook lyrisch over de Nederlander en wordt al gesproken dat hij onverslaanbaar is.

Het Engelse The Guardian spreekt van een mooie zege van 'favoriet' Verstappen. 'De Nederlander bleef Lando Norris en zijn teamgenoot Sergio Perez voor in de eerste sprintrace van het seizoen. Op de onbekende baan in China liet de drievoudig wereldkampioen zijn klasse weer zien.' De sprintrace in China was één van de zeven sprintraces in het huidige Formule 1-seizoen.

Spanje

Ook het Spaanse MARCA spreekt van een geweldige Verstappen die 'zijn dominantie voort zet.' 'Verstappen is de drievoudig wereldkampioen en hij is bijna onverslaanbaar in deze sport. De baan in China was glad, nat een glibberig, maar daar liet de Nederlander zich niet door afleiden. Met een flinke voorsprong won hij de sprintrace voor Lando Norris. Sergio Perez werd derde in China.'

Duitsland

In Duitsland wordt Verstappen ook geroemd, maar daar licht Sky Sports ook twee andere coureurs uit die indruk maakten. 'Nico Hülkenberg kwam als tiende over de finish en pakte een welverdiend punt in de eindklassering van de Formule 1. Lando Norris kon Verstappen bijna nog van de zege afhouden., Uiteindelijk kwam hij net te kort en eindigde de Engelsman dus als tweede.'

Frankrijk

In Frankrijk wordt gesproken van een 'magnifique' Verstappen. 'De Nederlander was van begin tot het eind de beste en pakt daarmee de mooie trofee van de GP in China. Norris van de coureur van de dag. Hij kwam als enige nog een beetje in de buurt bij de geweldige Verstappen', zo schrijft f1only.fr.