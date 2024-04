Christian Horner ontkent achterstand Red Bull Ford-power unit: 'We behalen al onze doelen'

Red Bull neemt vanaf 2026 afscheid van motorleverancier Honda. Achter de schermen is het team samen met Ford druk bezig met het ontwikkelen van de nieuwe krachtbronnen voor 2026. Met totaal nieuwe regels is er een cruciale rol weggelegd voor het team om te zorgen voor voldoende performance. Maar over de prestaties van de nieuwe motoren wordt door de buitenwereld getwijfeld.

Het duurt nog twee seizoen voordat de nieuwe motorreglementen van kracht zijn, maar toch wordt er vanuit de paddock veel gespeculeerd over de competitiviteit van de Red Bull PowerTrains-motor. Terwijl er hard gewerkt wordt aan de nieuwe motoren zijn de berichten vanuit de buitenwereld nog niet lovend. De nieuwe technische regels die vanaf 2026 in werking gaan moeten er onder andere voor zorgen dat er een gelijke verdeling komt tussen het motorisch en elektrisch vermogen.

Mede dankzij de twijfels over de competitiviteit van de nieuwe motoren wordt er steeds meer getwijfeld over de toekomst van Max Verstappen bij het Oostenrijke team. Vooral teambaas Toto Wolff lijkt Verstappen met open armen te willen ontvangen bij Mercedes.

Horner is positief over de ontwikkelingen

Teambaas Christian Horner laat in gesprek met Motorsport.com juist weten dat alles voorlopig volgens plan gaat. "We behalen al onze doelen", is de Brit van mening. Doordat Red Bull nu zelf is begonnen met het produceren van motoren loopt het team tegen zaken aan waar ze nog niet mee bekend zijn. Het team uit Milton Keys kan dan wel op schema lopen, maar Horner is nog niet zeker van of het vermogen gelijk loopt met de concurrentie.

"Dat is heel lastig in te schatten, maar we zien achter de schermen dat iedereen zich gigantisch inzet. Want het is echt een race tegen de klok om voor 2026 klaar te staan", vertelt de teambaas.

Red Bull PowerTrains

Red Bull is sinds de oprichting in 2025 altijd afhankelijk geweest van motorleveranciers. In tegenstelling tot grote automerken als Ferrari, Mercedes en Renault bouwde Red Bull de motor nooit zelf. De huidige samenwerking met Honda verloopt succesvol, maar zij vertrekken naar Aston Martin.

Toch was Red Bull al sinds 2021 bezig met het ontwikkelen van hun eigen motoren, en werd er op de Red Bull-campus een gloednieuwe motorfabriek gebouwd waar het team, onder de naam Red Bull PowerTrains, de motoren bouwt.

We hebben alles in huis, zowel op test- en ontwikkelingsgebied als op productiegebied", laat Horner weten. "De engineers hebben nog maar twee jaar de tijd, dat is heel kort. De leercurve is heel steil, maar we zitten precies op de plek in de curve waar we willen zijn."