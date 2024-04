Max Verstappen gaat ook in China door met winnen, chaos helpt Lando Norris aan P2

Max Verstappen kent een topweekend in China. De Nederlander won de sprintrace op zaterdag en een dag later ook de echte race. McLaren-coureur Lando Norris pakte de tweede plek, voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez.

Verstappen was goed weg bij de start in Shanghai. Pérez kwam niet lekker van de streep en werd in de eerste bochten ingehaald door Fernando Alonso, die zo op P2 terecht kwam.

Het verdedigen van die tweede plek lukte niet heel lang: Pérez haalde Alonso in ronde 5 (van de 56) alweer in. De Mexicaan lag op dat moment al vijf seconden achter Verstappen. Alonso zakte overigens steeds verder weg, wat hij vooraf ook al aankondigde. De Aston Martin heeft geen sterke racesnelheid op het circuit in China.

Safety Car

Door het uitvallen van Valtteri Bottas kwam er halverwege de race een Safety Car op de baan. Veel coureurs maakten daar dankbaar gebruik van om direct een pitstop te maken. Ook Verstappen deed dat.

De Nederlander was bij de rijdende herstart goed weg, maar even later mocht hij weer achter de Safety Car aansluiten. Yuki Tsunoda werd namelijk in de rondte getikt en moest zijn race staken, waardoor de Safety Car weer naar buiten kwam.

Na de Safety Cars was Norris de nummer twee, voor Charles Leclerc en Pérez. Norris was de enige die Verstappen nog enigszins kon bijhouden, Leclerc en Pérez werden direct op een flinke afstand gezet. Later pikte de Mexicaan de derde plek weer in, waarna hij in het slot van de race Norris nog wilde aanvallen.

Dat gat bleek te groot: Norris werd tweede. Verstappen koerste ondertussen af op een nieuwe zege. In de eerste vijf races van het seizoen pakte hij elke keer pole position en won hij vier van de vijf races. In die andere race moest hij opgeven met technische problemen aan de auto. Het geeft nog maar eens aan hoe onoverwinnelijk de Nederlander op dit moment is.

Lewis Hamilton vanaf P18

Lewis Hamilton kende absoluut geen lekkere kwalificatie. Hij maakte een stuurfout en had vervolgens geen tijd meer om een snelle ronde neer te zetten. De Brit kwalificeerde zich zodoende als achttiende voor de Grand Prix van China. In de race knalde hij zichzelf de punten in: naar P9. Dat was niet zijn beste inhaalrace ooit in China: in 2016 ging hij van P22 naar P7.

Overigens nam Hamilton na de sprintrace een kijkje bij de auto van Verstappen. Hij moest met eigen ogen zien wat die RB20 nou zo snel maakte.

Guanyu Zhou

Guanyu Zhou was als een kind zo blij dat de Formule 1 weer eens in China reed. Hij mocht voor het eerst een thuisrace rijden, nadat de race wegens strenge coronaregels een paar jaar niet werd gehouden. De coureur van Stake kwam niet verder dan P15.