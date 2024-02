Gaat Sebastian Ocon in 2025 naar Mercedes als vervanger van Lewis Hamilton? 'Ik heb nog een contract'

Alpine is de volgende ploeg in de Formule 1 die de nieuwe wagen voor komend seizoen heeft gepresenteerd. Het team dropte dinsdag al een kleine teaser, maar sinds woensdag weten we precies in welke kleuren het team gaat rijden. Het team koos voornamelijk voor dezelfde kleuren, maar toch is er wel degelijk een verandering. Ook presenteerde het een speciale versie van de auto.