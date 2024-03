Gestolen Ferrari van voormalig F1-coureur na bijna 30 jaar teruggevonden door politieonderzoek

Gerhard Berger, voormalig Formule 1-coureur, krijgt na ruim 28 jaar zijn gestolen Ferrari terug. Na een tip en goed speurwerk van de Britse politie is zijn auto weer teruggevonden.

Max Verstappen moest nog worden geboren toen de Ferrari van Berger werd gestolen tijdens de Grand Prix van San Marino (in het Italiaanse Imola) in 1995. Berger kwam als derde over de streep in zijn F1-Ferrari en kreeg vervolgens te horen dat zijn Testarossa nergens meer te bekennen was. Ook de Ferrari van teamgenoot Jean Alesi was gejat.

Jarenlang werd er helemaal niks vernomen van de wagen van Berger, tot de Britse politie (en dan de gespecialiseerde tak Organised Vehicle Crime Unit) in januari van dit jaar een tip kreeg. Ferrari had een melding gemaakt dat één van hun gestolen wagens zou worden doorgescheept in Groot-Brittannië.

De Ferrari in kwestie / AP

Ferrari kopen?

De rode Ferrari F512M - waar er in totaal zo'n vijfhonderd van zijn gemaakt tussen 1994 en 1996 - werd in 1995 direct naar Japan verscheept en verbleef daar tot deze periode. Een Amerikaan nam de auto met een waarde van meer dan 400.000 euro over en het verschepen van de wagen ging via Groot-Brittannië.

Na een intensief onderzoek van vier dagen kon de Ferrari worden getraceerd en ingenomen. Maar álleen de auto werd gevonden, meldt de Britse politie op de eigen site: "Er wordt nog onderzoek gedaan en er zijn nog geen arrestaties gedaan. De tweede auto is ook nog niet gevonden." Alesi moet dus nog even wachten voor hij zijn auto terugkrijgt.