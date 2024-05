Lando Norris dankbaar en trots na eerste F1-zege in carrière: 'Bedankt mam en pap'

Lando Norris was zondag tijdens de Grand Prix van Miami te snel voor Max Verstappen en pakte zijn eerste zege in de Formule-1. 'Eindelijk', aldus Norris na afloop.

Na de finish was Norris juichend te horen op de boordradio. "We hebben het gedaan", riep hij uit. "Eindelijk. Ik ben zo blij. Ik voelde het vanochtend al, dat het een dag vol kansen zou zijn."

Na een safety car kon Verstappen de snelheid van Norris niet meer bijhouden. In ronde 32 van de 57 werd de race hervat. Verstappen zat deed meteen een poging om de Engelsman in te halen, maar dat lukte niet. Daarna liep de McLaren-coureur verder uit op Verstappen. Na een paar ronden werd duidelijk dat Norris een hoger tempo had dan de Nederlander en kregen de fans in Miami door dat een stunt mogelijk was.

Na afloop van de race rende Norris hij naar zijn team om de overwinning te vieren.

Dankbaar en trots

"Het werd tijd", zegt Norris in een interview daarna. "Wat een race. Het heeft even geduurd, maar het is eindelijk gelukt. Ik ben blij voor het hele team." Hij is erg trots op zijn prestatie. "Vrijdag wist ik al dat ik de snelheid had. Vandaag kwam alles bij elkaar."

Hij is dankbaar voor iedereen die heeft bijgedragen aan zijn overwinning. "Ik wil McLaren en iedereen bedanken. En ik wil ook nog wat zeggen tegen mam en pap, deze is voor jullie."