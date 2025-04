Lewis Hamilton geen fan van 'makkelijkere' Formule 1-auto's: 'Wij zijn topatleten, het moet zwaar zijn'

Ferrari-coureur Lewis Hamilton is geen fan van vernieuwingen in de Formule 1 die de sport makkelijker maken. Hij wil het op eigen kracht doen, en daar horen volgens de Brit soms ook extreme omstandigheden bij.

Het gaat met name om het koelsysteem dat de FIA heeft ontwikkeld na gebeurtenissen in Qatar in 2023 en dat begin dit seizoen is geïntroduceerd. Verschillende coureurs kregen toen last van de extreme hitte.

Dit systeem kan naar eigen wens worden gebruikt tijdens races met een luchttemperatuur van boven de 30,5 graden Celsius. Coureurs die ervoor kiezen het systeem niet te gebruiken, moeten 5 kilogram ballast toevoegen om het gewicht van hun auto te compenseren.

“Het is nog in ontwikkeling. Op dit moment is het niet verplicht. Ik dacht dat een van de coureurs het tijdens een training of test had geprobeerd en er erg tevreden over was”, aldus Hamilton voorafgaand aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

George Russell

George Russell was de eerste coureur die het systeem tijdens een race gebruikte, tijdens de Grand Prix van Bahrein vorige week. De Brit was er positief over en zei dat het hem geen ongemak bezorgde op het circuit van Sakhir. Hij benadrukte echter dat dit zou kunnen veranderen op circuits zoals Jeddah, waar de zijwaartse krachten groter zijn.

Uitgedroogd

“Ik ben verbaasd dat hij het heeft gedaan, want het weegt vijf kilo extra. Niemand anders zal dat doen", zei Hamilton over de Mercedes-coureur. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen vallen de problemen met hitte in de auto ook wel mee. "Ik heb slechts twee races in mijn carrière meegemaakt met extreme omstandigheden. In mijn eerste seizoen in Maleisië begaf mijn drinksysteem het en was ik aan het einde van de race uitgedroogd. De andere was in Singapore vorig jaar, dat was echt heftig. Maar ik hou daarvan. Wij zouden topatleten moeten zijn, het moet zwaar zijn."

Makkelijker

Hamilton ziet de sport steeds wat eenvoudiger worden. "De auto's zijn tegenwoordig in ieder geval makkelijker te besturen dan aan het begin van mijn carrière. Ze zijn zwaarder. Ik zou dit systeem niet gebruiken als het niet verplicht was." Hij wil liever zichzelf verbeteren, in plaats van de technologie.

"Ik zou liever kijken naar hoe ik me beter kan voorbereiden, hoe ik de koelvest voor de start kan gebruiken, hoe ik me beter kan hydrateren. Dat is onderdeel van het proces", aldus de 40-jarige. "Ik begrijp dat het moeilijk is en we niet willen dat coureurs flauwvallen, zoals in Qatar, waar we een race hadden onder extreme omstandigheden, maar ik viel al in de eerste bocht uit, dus ik weet niet precies hoe het was. Ik denk dat het goed is dat deze technologie bestaat, maar voor mij is het niet iets wat ik in mijn auto wil hebben. Dat is gewoon mijn mening."