Opgelet: Max Verstappen zit alweer bijna aan zijn record van meeste zeges op rij

Max Verstappen was vorig seizoen oppermachtig in de Formule 1. Hij won negentien van de 22 races. Op een gegeven moment won hij zelfs tien Grands Prix op rij, wat een record is. Maar dat record komt alweer in gevaar.

Aan het einde van afgelopen seizoen won Verstappen zeven keer op rij. Nadat hij niet kon imponeren in Singapore, won de Nederlander achtereenvolgens in Japan, Qatar, Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Las Vegas en Abu Dhabi.

De drievoudig wereldkampioen is ook dit seizoen weer op ramkoers en won direct de opening van 2024. Verstappen was - net als vorig jaar - de snelste in Bahrein. Daarmee zet hij de teller van overwinningen op rij nu al op acht. Als die reeks nu afloopt, levert dat een derde plek op in het rijtje meeste overwinningen op rij aller tijden. Zelf prijkt hij dus bovenaan dat lijstje met tien.

Eerste horde: winnen in Saoedi-Arabië

Als hij zijn eigen record wil verbreken, moet Verstappen iets doen wat hem vorig jaar niet lukte: winnen in Saoedi-Arabië. Komende zaterdag staat daar de tweede Grand Prix van het seizoen op het programma. Verstappen weet wel wat winnen is op het stratencircuit van Jeddah, want hij won daar in 2022.

Formule 1 | GP Saoedi-Arabië 2024: zo laat komt Max Verstappen in actie De tweede Grand Prix van het Formule 1-seizoen van 2024 wordt in Saoedi-Arabië gehouden. Net als de GP van Bahrein vindt ook deze race plaats op zaterdag in plaats van zondag. Lees hier alles over het circuit en het programma.

Vervolgens staan de Grands Prix in Australië en Japan op het programma, waar Verstappen traditioneel sterk is. Als hij beide races wint, komt de teller op elf uit. Dan verbreekt hij dus zijn eigen record.

Grand Prix van China

Na Japan staat de Grand Prix van China op het programma. Daar won Verstappen nog nooit. In 2019 werd er voor het laatst geracet in China, omdat de coronaregels daar erg streng zijn.