Max Verstappen gaat voor bijzondere mijlpaal bij GP van Saoedi-Arabië: slechts zes coureurs gingen hem voor

Terwijl er allerlei verhalen naar buiten komen over mogelijke onrust binnen Red Bull blijft Max Verstappen gewoon zijn ding doen. De Nederlander werd de afgelopen drie jaar wereldkampioen en won afgelopen weekend in Bahrein ook de eerste race van dit jaar. Verstappen kan bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië komend weekend een bijzondere mijlpaal vieren.

De drievoudig wereldkampioen staat na zijn zege in de openingsrace van het jaar namelijk op 99 podiumplaatsen in de Formule 1. De kans lijkt erg groot dat de Nederlander zaterdag een mooi jubileum mag gaan vieren, want in de laatste 24 grands prix, eindigde hij slechts één keer niet op het podium. Verstappen kan de zevende coureur worden, die de honderd weet te halen.

De vorige die deze mijlpaal behaalde was Fernando Alonso. Hij pakte zijn honderdste podium trouwens ook in Saoedi-Arabië tijdens de race van vorig seizoen. Inmiddels staat hij op 106 podiums. Het grote verschil is wel dat Verstappen op dit moment 26 jaar is en de Spanjaard toen al de mooie leeftijd van 41 had bereikt.

Meeste podiumplaatsen

Coureurs Aantal podiums 1. Lewis Hamilton 197 2. Michael Schumacher 155 3. Sebastian Vettel 122 4. Alain Prost 106 5. Fernando Alonso 106 6. Kimi Räikkönen 103 7. Max Verstappen 99 8. Ayrton Senna 80 9. Rubens Barrichello 68 10. Valtteri Bottas 67

Verstappen heeft nog een lange weg te gaan naar de eerste plaats. Lewis Hamilton hoopt dit jaar de grens van tweehonderd te doorbreken. De Brit tekende onlangs een contract bij Ferrari voor de komende jaren en zal dus ook niet snel gaan stoppen. Wel kan Verstappen dit jaar op gelijke hoogte komen met nummer drie Sebastian Vettel. Dan moet de Nederlander wel in elke race op het podium eindigen.

Eerste podium

De race waarin Verstappen voor het eerst op het podium eindigde, zullen veel autosportliefhebbers in Nederland nog op het netvlies hebben staan. Dat was bij de Grand Prix van Spanje in 2016, zijn eerste race voor het team van Red Bull. Mercedes-coureurs Hamilton en Nico Rosberg reden elkaar in de eerste ronde van de baan, waarna de toen 18-jarige Verstappen zijn allereerste overwinning pakte. Inmiddels staat die teller op 55.

Max Verstappen viert zijn allereerste podiumplaats en overwinning bij de GP van Spanje in 2016. © Getty Images

Saoedi-Arabië op zaterdag

De race in Saoedi-Arabië wordt komende zaterdag gereden op het Jeddah Corniche Circuit. Net als vorige week is de grand prix dus niet op de zondag. Dat heeft alles te maken met de start van de ramadan. Die begint op zondag 10 maart en daarom is de race een dag naar voren gehaald. Het volledige tijdschema is hier te vinden.