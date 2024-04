Opvallende statistiek in Formule 1: véél minder coureurs in de punten

De eerste vier races van het nieuwe Formule 1-seizoen zitten erop. Max Verstappen gaat wederom fier aan de leiding in het wereldkampioenschap, hoewel de concurrentie dit jaar beter lijkt dan vorig jaar. Maar achteraan het veld is dat heel anders.

Ferrari lijkt beter dan vorig jaar en zou er dit jaar vaker met een zege vandoor kunnen gaan. Vorig jaar pakte Red Bull op één race na alle zeges; Carlos Sainz van Ferrari ging er met de andere overwinning vandoor. De Spanjaard won nu ook al één van de vier races.

Maar achteraan het veld is dat heel anders. In 2023 waren er na vier Grands Prix nog maar twee coureurs zonder punten: Logan Sargeant van Williams en Nyck de Vries van AlphaTauri (nu Racing Bulls). Alle andere coureurs hadden al minimaal één puntje binnengesnoept.

Check hier nog eens de samenvatting van de Grand Prix van Japan:

Zeven coureurs zonder punten

Dit seizoen zijn er nog liefst zeven coureurs zonder punten na de eerste races: Alex Albon en wederom Sargeant van Williams, Guanyu Zhou en Valtteri Bottas van Stake F1 (vorig jaar Alfa Romeo), Daniel Ricciardo van Racing Bulls en Pierre Gasly en Esteban Ocon van het uitermate zwakke Alpine.

Albon kwam nog het meest in de buurt van punten, met twee keer een elfde plek. De eerste tien plekken krijgen punten in de Formule 1. Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen van Haas zaten al een paar keer aan de goede kant van de streep. De coureurs pakten gezamenlijk vier punten (drie voor Hülkenberg, één voor Magnussen). En dat terwijl van Haas over het algemeen niet veel wordt verwacht.

Grand Prix van China

De zeven coureurs hopen in China hun eerste punten te pakken. De Grand Prix van China staat op zondag 21 april op het programma. De race begint gelukkig iets later dan in Australië en Japan.