Paniek bij Red Bull? 'Adrian Newey's rechterhand is al op weg naar Ferrari'

Het is nog afwachten wat de uitkomst is van het onderzoek naar Christian Horner. De teambaas van Red Bull wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Horner dreigt ontslagen te worden bij het team, waardoor veel Red Bull-medewerkers al worden gelinkt aan de concurrentie. Het vertrek van technisch directeur Adrian Newey zou de grootste aderlating zijn voor de kampioenen van 2023.

Adrian Newey, die eigenhandig vijfentwintig kampioenschappen heeft binnengeharkt met zijn designs, is al geruime tijd werkzaam voor Red Bull. De technisch directeur zou goed bevriend zijn met Christian Horner, dus veel mensen denken dat hij weggaat als Horner ontslagen wordt. Naar verwachting wil Ferrari de briljante Newey maar wat graag aannemen.

Er gaan nu geruchten dat Pierre Waché, Newey's rechterhand bij Red Bull Racing, zijn biezen al heeft gepakt. De BBC schrijft dat Waché misschien zelfs al een deal heeft gesloten met Ferrari. Het Italiaanse team is natuurlijk razend populair sinds 7-voudig wereldkampioen Lewis Hamilton in 2025 een transfer gaat maken naar Maranello.

Adrian Newey en Ferrari

Ondanks het succes van Adrian Newey in de Formule 1, heeft de ontwerper nooit voor Ferrari gewerkt. Dat vindt de 65-jarige Engelsman zelf ook jammer. Toen hij in december te gast was in de 'Formula For Succes' podcast gaf hij toe dat Ferrari een onweerstaanbare aantrekkingskracht heeft.

“Ferrari is een geweldig merk. Iedereen in de motorsport is daar door gefascineerd en wil er een keer naartoe als de kans zich aandient."

Of Newey daadwerkelijk een dreamteam gaat vormen met Lewis Hamilton is nog maar de vraag. Voorlopig moeten we het onderzoek over Christian Horner afwachten. Mocht de teambaas de laan uitgestuurd worden dan kan dat een behoorlijke stoelendans gaan veroorzaken in de Formule 1.