Doorgewinterde Duitse F1-journalist: 'Mercedes biedt Max Verstappen 150 miljoen euro'

Wie dacht dat de geruchten over een overstap van Max Verstappen naar Mercedes verleden tijd waren, heeft het mis. De Duitse journalist Ralf Bach, die al sinds de jaren 80 rondloopt in de paddock, meldt dat de Zilverpijlen ná de Grand Prix van Miami (5 mei) in onderhandeling gaan met Verstappen. En Mercedes is bereid ver te gaan voor de Nederlander.

Begin dit seizoen kwamen de verhalen naar buiten dat Mercedes de gang van zaken bij Red Bull met interesse volgde. Destijds rommelde het achter de schermen, mede door de beschuldigde Christian Horner die werd verdacht van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een vrouwelijke medewerker. Na de rel ging de storm liggen en werden de geruchten over een overstap van Verstappen naar Mercedes wat minder.

Maar afgelopen week werd het toch weer onrustig bij Red Bull, met het naderende vertrek van topontwerper Adrian Newey. Daarbovenop komt het nieuws van Bach dat Mercedes en Verstappen gaan praten. Volgens hem vinden de gesprekken plaats in de twee weken tussen de GP van Miami en die van Emilia-Romagna. Vanuit kamp-Verstappen sluiten naast de coureur manager Raymond Vermeulen en vader Jos Verstappen aan, Mercedes stuurt Toto Wolff, CEO Ola Källenius en de Britse miljardair Sir Jim Ratcliffe van INEOS.

Salaris geen probleem

"Met bonussen en bijzondere uitkeringen zou Verstappen dan zo’n 150 miljoen euro per jaar kunnen verdienen", schrijft Bach voor F1-Insider.com. Dat geld zou geen probleem moeten zijn voor Mercedes, aangezien in 2025 het riante salaris van Lewis Hamilton wegvalt omdat hij naar Ferrari vertrekt. En met de hulp van Ratcliffe erbij, één van de rijkste Britten, valt er financieel vast iets aantrekkelijks op te stellen.

Verstappen kan ook rekenen op een ambassadeurschap bij Mercedes én een hernieuwde samenwerking met Helmut Marko. Verstappen en Marko zijn erg close met elkaar, de Oostenrijker zorgde er ook voor dat de Nederlander een zitje kreeg bij Red Bull. Marko en Toto Wolff zouden echter niet zo vriendelijk zijn tegenover elkaar, maar door de puinhoop bij Red Bull zou Marko er een stuk ander instaan.

'Niemand zo dominant als Verstappen'

Norbert Haug, die na zijn carrière als journalist bij Mercedes werkte, concludeerde: "Ik ben inmiddels bijna vijftig jaar betrokken bij de Formule 1 en heb het tijdperk van Niki Lauda, ​​Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher en Lewis Hamilton meegemaakt. Maar geen van hen was zo dominant als Max Verstappen."

Oud-coureur Ralf Schumacher voegde daaraan toe: "Max maakt het verschil. Bovendien verzwak je met Verstappen ook één van de belangrijkste tegenstanders."