Formule 1 introduceert nieuwe camera op achterkant van wagens coureurs voor nóg vettere actiebeelden

Kijken naar de Formule 1 wordt nog een stukje spectaculairder. Dat komt door een nieuwe camera die geïnstalleerd wordt vanaf de Grand Prix van Spanje. Het gaat om een camera op de achterkant die achteruit gericht is.

Tijdens een vergadering van teams, de FIA en de F1-organisatie werd de nieuwe camera op de achterzijde goedgekeurd. Deze moet ervoor zorgen dat de gevechten nog beter in beeld zijn. In tegenstelling tot de camera bovenop de luchtinlaat belemmert niets het zicht, waardoor de tv-kijkers alles goed kunnen zien.

Dean Locke, directeur broadcast en media van de Formule 1, sprak eerder met Motorsport over het nieuwe technische snufje. "Onze naar achteren gerichte camera vanaf de roll hoop is goed, maar zit in het midden van de auto. Je krijgt dus niet wat we in de Porsche Supercup doen, waar we iets in het achterlicht stoppen en je twee auto's ziet die echt dicht op elkaar zitten", legde hij uit.

Aston Martin werd ingezet als proefkonijn. Omdat het nogal een lastige constructie blijkt, moesten de Formule 1 en FIA creatief zijn. "Het was echt geweldig en we vonden het echt leuk, maar het is gewoon ontzettend ver weg van onze processor. Het is vier meter en op zo'n kabel kun je veel last hebben van interferentie en dat soort dingen. Dus we hebben wat problemen omzeild."

De Grand Prix is op zondag 23 juni. Het cameraatje op de auto van Max Verstappen zal waarschijnlijk weinig gebruikt worden door de regie, aangezien hij dit seizoen vaak secondes voor ligt op de rest.