'Meesterontwerper van Max Verstappens Red Bull wil weg vanwege gedoe rondom Christian Horner'

Adrian Newey lijkt te gaan vertrekken bij Red Bull Racing. Dat is enorm slecht nieuws voor het Formule 1-team, want Newey staat bekend als dé meester in het bouwen van de snelste auto op de grid.

De BBC meldt het nieuws donderdagmiddag. De 65-jarige Newey zou aan Red Bull hebben verteld dat hij een stap wil maken, vanwege het gedoe rondom Christian Horner. De teambaas van Red Bull kwam negatief in het nieuws door een beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Horner werd daarvoor vrijgesproken.

Toch bleef de chaos nog een tijdje hangen rondom het Formule 1-team. Zo lekten er screenshots uit en zit het vermeende slachtoffer, een werknemer van Red Bull, nog altijd thuis. Er gingen eerder al geruchten dat Newey weinig zin had in de chaos rondom het team en dat hij daarom zou vertrekken. Dat de BBC - een gerespecteerd medium in Engeland - het meldt, maakt de situatie een stuk serieuzer.

Zaak Christian Horner nog niet klaar: 'Vrouwelijke medewerker doet haar verhaal in hoger beroep' Het Formule 1-seizoen begon met een enorme rel rondom Red Bull-teambaas Christian Horner. De Brit werd door een vrouwelijke medewerker van het team beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Horner werd in eerste instantie vrijgesproken en de laatste weken leek de zaak afgedaan, maar zo ver is het nog niet.

Nieuw contract

Hoewel het hoger beroep in de zaak van de vrouwelijke medewerker tegen Horner nog altijd loopt, leek het team net in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Een vertrek van Newey zou een nieuw hoofdstuk in de soap betekenen. De autobouwer tekende vorig jaar nog een nieuw contract bij het team, maar lijkt nu dus toch te gaan vertrekken.

Het roept ook direct de vraag op wat Verstappen gaat doen. Hoewel de Nederlander de laatste jaren domineert in de Red Bull zijn er genoeg speculaties geweest over zijn toekomst. Bij Mercedes is er door het aankomende vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari nog een stoeltje vrij voor volgend seizoen.

De kwaliteit van Adrian Newey

Mocht de Britse meesterontwerper daadwerkelijk vertrekken, is dat een enorm groot gemis voor het team. De reden dat Verstappen dit seizoen (wéér) zo snel is, komt door de magische ontwerpskills van Newey.

Vorig seizoen was Red Bull ook al oppermachtig en won het liefst 21 van de 22 races. Alleen Carlos Sainz van Ferrari wist een ongeslagen seizoen van Red Bull en Newey te voorkomen.

Periode met Sebastian Vettel

Het is niet de eerste keer dat Newey zo'n onverslaanbare auto weet te bouwen. Tussen 2011 en 2014 won Sebastian Vettel viermaal het wereldkampioenschap met Red Bull, wat zeker niet in de laatste plaats te danken was aan Newey.

Ook in de vorige eeuw zorgde Newey al voor sterke auto's. Hij was in de jaren '90 in dienst bij Williams en McLaren en was bij die teams ook onderdeel van meerdere kampioenschappen. In totaal staat de teller van de door Newey gebouwde auto's op twaalf WK's bij de teams en dertien bij de coureurs.