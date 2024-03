Carlos Sainz maakt dankbaar gebruik van uitvalbeurt Max Verstappen en wint in Australië

Niet Max Verstappen, maar Carlos Sainz heeft zondagochtend (Nederlandse tijd) de GP van Australië gewonnen. De Spanjaard van Ferrari ging in de tweede ronde voorbij aan de Nederlander van Red Bull en reed onbedreigd naar de zege in Melbourne, zeker nadat Verstappen al snel uitviel.

De start was nog goed voor Verstappen, maar daarna voelde hij al snel dat er wat mis was met zijn auto. Hij raakte in de tweede ronde zijn leidende positie kwijt aan Sainz, die hem met DRS leek te passeren. Later bleek dat Verstappen toen al problemen met zijn rem had.

Na vier rondjes begon het te roken onder de auto van Verstappen. Vloekend gaf hij iets daarvoor aan dat de auto heel raar deed. Hij kon zijn inmiddels flink rokende auto naar de pitstraat krijgen, waar zijn team klaarstond met brandblussers. De rem, die inmiddels volledig was weggebrand, moest geblust worden. Verstappen kon veilig uit de auto stappen.

De race ging daarna verder met Sainz aan de leiding en de leider in het klassement onder de douche. De Ferrari-coureur reed vervolgens een perfecte race: hij reed weg bij de concurrentie en hield zijn banden onder controle. Daardoor pakte hij een straatlengte voorsprong, een beetje a là Verstappen, en kwam zijn zege nooit in gevaar.

Ferrari-feestje

Zeker toen ook Lewis Hamilton (Mercedes) met motorproblemen uitviel en iedereen onder de virtuele safety car een gratis pitstop kon maken, was Sainz gezien. De strijd áchter hem voor het podium was wel spannend, al werd het een Ferrari-feestje. Charles Leclerc reed óók een goede en strategisch sterke race en eindigde op P2.

Nét geen Australiër op het podium

Sergio Perez, de enig overgebleven Red Bull-coureur op de baan, stelde teleur en eindigde op P5 buiten het podium. P3 ging uiteindelijk naar Lando Norris van McLaren. Hij bleef zijn teamgenootje en thuiscoureur Oscar Piastri voor. De andere Australiër, Daniel Ricciardo, reed een kleurloze race en eindigde ver buiten de punten.

Enorme crash in laatste ronde

Sainz finishte terwijl de virtual safety car actief was. George Russell maakte op P7 nog een keiharde crash in de laatste ronde. De Mercedes-coureur was op jacht naar de P6 van Fernando Alonso, maar raakte onder druk keihard de muur. De Brit liet weten dat hij oké was.