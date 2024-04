Max Verstappen reist na Grand Prix van China direct terug naar Japan voor een spa met Kelly Piquet

Kelly Piquet zit al weken in Japan en moest afgelopen weekend haar vriend missen wegens de Grand Prix van China. Max Verstappen vloog na zijn zege in Shanghai als de wiedeweerga terug naar Tokio.

Samen met Piquet dook Verstappen een Japanse spa in. Op de Instagram-pagina van Piquet is te zien dat zij al weken in de Japanse hoofdstad is. Zij kwam daar - samen met dochter Penelope - terecht, omdat Verstappen daar op zondag 7 april racete.

Piquet besloot dus in Tokio te blijven en moest haar Nederlandse vriend even missen tijdens de Grand Prix van China. Hij vloog naar het buurland, won met twee vingers in de neus de race én de sprintrace en keerde vervolgens weer terug naar Piquet en dochter Penelope.

Kelly Piquet en Penelope

Penelope is de jonge dochter van Kelly Piquet en Daniil Kvyat. Piquet ging eerst met de Russische coureur. Verstappen heeft een goede band met Penelope, zo gaf hij zelf aan. Ook de beelden spreken voor zich: het meisje zei tijdens een livestream van Verstappen al eens 'bij Max te willen blijven' en later kreeg de F1-coureur een dikke knuffel na een race.

De reacties onder de Instagram-posts van Piquet gaan overigens al weken over Verstappen. Hij schijnt snel te liken en te reageren, waardoor het een sport is geworden voor volgers om nóg sneller te zijn. "Sneller dan die Nederlandse gast", is een van de vele reacties. "Max is de snelste op de baan, maar ik heb hier pole position."

Overigens is Piquet de dochter van een Nederlandse moeder én van een drievoudig wereldkampioen in de Formule 1.

'Boos' op Lando Norris

Verstappen en Lando Norris vierden afgelopen weekend nog een klein feestje na de GP van China, omdat Norris naast hem op het podium stond: P2. Piquet reageerde met een knipoog op een Instagram-post van Verstappen, waarop Norris in de privéjet van de Nederlander te zien was: "Je zit op mijn plek!"