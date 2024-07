Golfer Joost Luiten mist definitief Olympische Spelen: 'Kan bijna niet winnen van het systeem'

Golfer Joost Luiten doet toch niet mee aan de Olympische Speler. De 38-jarige Zuid-Hollander had afgedwongen dat de sportkoepel NOC*NSF hem zou afvaardigen, maar het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet hem toch niet toe. Luiten legt zich daar nu bij neer.

NOC*NSF vond dat de golfer niet kasnrijk genoeg was voor een plekje in de top acht. Luiten vocht dat succesvol aan bij de rechter. Daarna meldde het IOC dat er geen plek meer was voor Luiten. Inmiddels was het deelnemersveld al compleet, en het IOC wilde geen extra plek vrijmaken.

Luiten, tweevoudig winnaar van het KLM Open, had de optie om beroep aan te tekenen tegen het besluit van het IOC bij het Court of Arbitration of Sport in Lausanne. Daar ziet Luiten van af.

Joost Luiten mag door vreemd scenario tóch niet mee naar de Olympische Spelen: 'Nog maar één optie over' Joost Luiten werkte er enorm hard voor om tóch mee te mogen naar de Olympische Spelen en kreeg dat via een kort geding ook voor elkaar. Maar nu heeft de organisatie van de Olympische Spelen hem meegedeeld dat de golfer toch niet mee kan doen.

IOC

"Om aan de Spelen mee te mogen doen moet ik van het IOC winnen, maar die hebben juridisch gezien weinig fout gedaan. De fouten zijn gemaakt bij het NOC en IGF en daar kan het IOC achter schuilen. Helaas, maar dat is het systeem waar je tegen vecht en bijna niet van kan winnen", laat Luiten weten aan het ANP.

"Ik laat het achter me en focus op de normale toernooien waar het politiek gezien iets minder gedoe is", besluit Luiten. De Nederlander was er op de Spelen van Rio in 2016 wel bij. Hij eindigde toen als 27e.