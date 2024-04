'Ik denk dat ik alleen maar heb gehuild': handbalster Angela Malestein wil nieuw Spelen-drama voorkomen

Angela Malestein maakt zich waarschijnlijk op voor haar laatste Olympische Spelen. Misschien redt ze de Spelen van 2028 in Los Angeles ook nog, maar: "Je weet nooit wat er gebeurt." Handbalster Malestein hoopt in Parijs - als de vrouwen zich plaatsen - eindelijk een medaille te pakken.

Malestein was er voor het eerst bij in 2016, toen de Nederlandse handbalsters vierde werden. In de troostfinale verloren zij toen van Noorwegen, nadat Frankrijk te sterk was in de halve finale. "Die laatste wedstrijd zal ik ook nooit meer vergeten", zegt Malestein tegen TeamNL. "Want dan eindig je op de vierde plek op de Spelen. Nou, erger kan niet! Ik denk dat ik alleen maar heb gehuild. Ik vond het zó erg."

Vijf jaar later was Malestein er weer bij, toen de handbalsters meededen aan de Olympische Spelen in Tokio. Die werd in 2021 gehouden door de coronapandemie. Malestein vond het toernooi dan ook niet de olympische sfeer hebben, doordat er bijvoorbeeld geen toeschouwers waren. Nederland werd in de kwartfinale uitgeschakeld, wéér door Frankrijk.

"Eigenlijk was het vertrouwen best goed, maar we werden gewoon helemaal weggespeeld. En tot op de dag van vandaag weet ik niet waarom dat gebeurde."

Alles voor die medaille in Parijs

Malestein wil nu dus eindelijk een medaille pakken op de Olympische Spelen en daarmee een nieuw 'Spelen-drama' voorkomen. De 31-jarige handbalster denkt namelijk dat dit wel eens haar laatste Spelen zouden kunnen zijn. "Ik zou Los Angeles ook nog kunnen halen. Maar je weet nooit wat er gebeurt. Handbal is een hele intensieve sport."

Overigens is het ook de derde keer dat Nederland mee zou kunnen doen aan de Olympische Spelen. Daarvoor moet het de komende dagen wel een plek afdwingen via het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Malestein was er dus alle keren bij. In het recente verleden hebben de handbalvrouwen laten zien met de wereldtop mee te kunnen, met een WK-titel in 2019, een derde plek op het WK in 2017 en een derde plek op het EK in 2018. Ook in 2015 (tweede op het WK) en in 2016 (tweede op het EK) was Nederland al in topvorm.