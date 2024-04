Eindstand en uitslagen OKT handbal | Nederlandse handbalsters grijpen ticket

De Nederlandse handbalsters begonnen donderdag aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Spaanse Torrevieja. De handbalsters zaten in een poule samen met gastland Spanje, Argentinië en Tsjechië. De top twee van de poule plaatste zich voor de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. Oranje eindigde als tweede en dus is het olympische ticket binnen. Hier de eindstand en alle uitslagen.

De Olympische Spelen van 2020 werden een teleurstelling voor de handbalsters. In de kwartfinale was het opnieuw Frankrijk dat Nederland uitschakelde en zo een eind maakte aan de olympische droom. Tijdens de Spelen van 2016 in Rio waren het ook de Fransen die in de halve finale wonnen van de handbalsters. De komende zomer wacht een nieuwe kans want Oranje wist zich bij dit OKT te plaatsen voor de Spelen.

Uitslagen OKT handbal

Donderdag 11 april:

Tsjechië - Spanje 21-31

Nederland - Argentinië 34-22



Vrijdag 12 april:

Nederland - Tsjechië 32-18

Argentinië - Spanje 23-26



Zondag 14 april:

Tsjechië - Argentinië 41-33

Spanje - Nederland 26-27

Eindstand OKT handbal

Land Wedstrijden Punten Doelsaldo 1. Nederland 3 6 66-40 2. Spanje 3 4 57-44 3. Tsjechië 3 2 45-60 4. Tsjechië 3 0 39-63



De eerste twee ploegen plaatsen zich voor de Olympische Spelen.

Nederland - Argentinië

De Nederlandse handbalsters kwamen donderdag voor het eerst in actie tegen de nummer 20 van het WK 2023: Argentinië. Op het WK won Nederland met 41-26 van de Zuid-Amerikanen, maar in de beginfase was het schrikken geblazen. Argentinië kwam al snel met 5-0 voor, maar Nederland werd daarna wakker en draaide het toch vrij simpel om. Dat waren de handbalsters ook aan hun stand verplicht, want de drie vorige ontmoetingen werden allemaal met ruime cijfers gewonnen.

Nederland - Tsjechië

De tweede wedstrijd van het OKT speelde Oranje tegen Tsjechië. Het werd een eentonige wedstrijd, met een eenvoudige overwinning voor Nederland: 32-18. Bij rust was het verschil twaalf goals, na de pauze deed Oranje het met het oog op de laatste groepswedstrijd tegen Spanje rustig aan.

Spanje - Nederland

De Nederlandse handbalsters zijn er op fraaie wijze in geslaagd om het succesvolle olympische kwalificatietoernooi ook winnend af te sluiten. De handbalvrouwen veroverden eerder het olympische ticket en in het duel om spek en bonen leek rivaal en gastland Spanje met de zege ervandoor te gaan. Toch won Nederland na een prachtige remontada: 27-26.