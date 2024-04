Estavana Polman flink onder handen genomen op prachtige locatie aan het water

Voor Estavana Polman is het een race tegen de klok. De handbalster haakte afgelopen week af bij het Nederlands team voor de EK-kwalificatiewedstrijden, maar hoopt wel van de partij te zijn bij het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Daar wordt in ieder geval alles aan gedaan.

Nederland speelde afgelopen week in Portugal een aantal kwalificatieduels voor het EK handbal. Polman zou daar eigenlijk ook meedoen, maar ze bleek door een kuitblessure niet fit genoeg om te spelen. Daarop werd besloten dat Polman niet met het team zou afreizen naar Portugal. Nederland plaatste zich overigens als groepswinnaar voor het EK.

Vanaf komende donderdag staat in het Spaanse Torrevieja de kwalificatie voor de Olympische Spelen op het programma en daar wil Polman dolgraag bij zijn. Het is duidelijk dat er alles aan gedaan wordt om haar klaar te stomen, want op Instagram deelt ze een filmpje waarop ze gemasseerd wordt. Het is duidelijk dat ze inmiddels niet meer in Nederland is, maar in Spanje.

© Instagram / Estavana Polman

Laatste kans

Als Nederland zich weet te plaatsen, zullen het de laatste Olympische Spelen als speelster worden voor haar. Ondanks dat Polman nog maar 31 jaar is, hoeven we haar niet in 2028 te verwachten bij de Spelen in Los Angeles. Wel hield ze de optie open in de toekomst nog eens als coach mee te doen.

Kwalificatie Olympische Spelen

Nederland strijdt met Spanje, Tsjechië en Argentinië komende week om twee tickets voor de Spelen van komende zomer in Parijs. De landen spelen allemaal een keer tegen elkaar en de eerste twee uit de groep plaatsen zich.

Oranje speelde vorig jaar op het WK ook tegen deze drie landen en wist toen alle duels te winnen. Spanje heeft wel het thuisvoordeel, want alle wedstrijden worden in Torrevieja gespeeld. Nederland begint op donderdag 11 maart tegen Argentinië, speelt een dag later tegen Tsjechië en sluit zondag af tegen Spanje.

Nederland kan zich voor de derde keer op rij plaatsen voor de Olympische Spelen. In 2016 eindigde het bij het debuut als vierde en in 2021 moest Oranje genoegen nemen met een vijfde plaats. Dat was ook de eindklassering op het afgelopen WK. Polman won in 2019 wel al eens de wereldtitel met Nederland.