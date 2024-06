Olympische droom komt uit voor judoka Kim Polling na bijzonder besluit

Geweldig nieuws voor judoka Kim Polling. De vrouw die jarenlang voor Nederland uitkwam, mag nu voor namens Italië naar de Olympische Spelen van Parijs. Ze kreeg dit weekend goed nieuws van het Internationaal Olympisch Comité.

Polling werd namens Nederland vier keer Europees kampioene. Ze heeft een Italiaanse echtgenoot en woont daar ook al bijna acht jaar. Ze kon in mei al namens Italië deelnemen aan het WK, waar ze met de ploeg in het team-event brons veroverde. In Nederland moest Polling concurreren met topjudoka Sanne van Dijke voor het enige olympische ticket in de klasse tot 70 kilogram. Alleen als er wat met Van Dijke zou gebeuren, kon Polling namens Nederland nog naar Parijs.

Polling deed in 2016 in Rio de Janeiro mee aan de Spelen namens Nederland, maar switchte eerder dit jaar naar de Italiaanse nationaliteit. Ze is nu op basis van de ranglijst gekwalificeerd voor de Spelen van Parijs, als Italiaanse dus. Het Italiaans Olympisch Comité maakte dit weekend bekend dat Polling zich heeft geplaatst.

Niet alleen voor de Olympische Spelen

Stiekem was Polling al bijna meer een Italiaanse dan een Nederlandse. Voor haar is de verandering niet alleen maar een middel om haar kansen op de Olympische Spelen te Parijs te vergroten. Ze vindt dat ze simpelweg nu meer als Italiaanse leeft dan als Nederlandse. Heel haar leven speelt zich af in 'de laars'.

Judoka Kim Polling over switch naar Italië: 'Financiële zekerheid voor de rest van je leven' Kim Polling (33) is voortaan een Italiaanse judoka. De viervoudig Europees kampioen woont al acht jaar in Italië en mag van de Internationale Judofederatie voortaan namens dat land meedoen aan wedstrijden.

Ook heeft ze qua inkomsten veel baat bij deze stap. "De reden dat ik voor Italië heb gekozen, is dat ik kan worden opgenomen in de topsportselectie van een militaire groep", aldus de Groningse eerder dit jaar. "Dat is echt iets groots. Daardoor heb je financiële zekerheid voor de rest van je leven."