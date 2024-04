Judoka Kim Polling over switch naar Italië: 'Financiële zekerheid voor de rest van je leven'

Kim Polling (33) is voortaan een Italiaanse judoka. De viervoudig Europees kampioen woont al acht jaar in Italië en mag van de Internationale Judofederatie voortaan namens dat land meedoen aan wedstrijden.

Voor Polling is de verandering niet alleen maar een middel om haar kansen op de Olympische Spelen te Parijs te vergroten. Ze vindt dat ze simpelweg nu meer als Italiaanse leeft dan als Nederlandse. Heel haar leven speelt zich af in 'de laars'. "Dit geeft zoveel rust", legt ze uit tegenover het AD.

Financiële zekerheid

Ook heeft ze qua inkomsten veel baat bij deze stap. "De reden dat ik voor Italië heb gekozen, is dat ik kan worden opgenomen in de topsportselectie van een militaire groep", aldus de Groningse. "Dat is echt iets groots. Daardoor heb je financiële zekerheid voor de rest van je leven."

Sanne van Dijke

Polling komt als judoka uit in de klasse tot 70 kilogram. Daarin is haar grote Nederlandse concurrente Sanne van Dijke. Het duo was verwikkeld in een felle strijd om een olympisch ticket. Van Dijke lag op voorsprong en het zag er voor Polling niet zo positief meer uit. "Ik had me hooguit kunnen plaatsen als er iets met Sanne gebeurt", erkent ze.

Nu is het andersom: in haar nieuwe Italiaanse groepje is zij de grote mevrouw. Het moet gek lopen, mocht ze niet aanwezig zijn bij het olympisch judotoernooi. "Dan moeten judoka’s onder mij die nog nooit prijzen hebben behaald, dat ineens wel gaan doen. Dat zie ik niet zo snel gebeuren, als ik eerlijk ben."

Volkslied van Italië

Haar eerste en enige olympische ervaring kwam in 2016, in Brazilië. Ze verloor in de eerste ronde van de latere kampioene, Haruka Tachimoto. Wat als ze in 2024 wel een plak haalt; meebrullen met het Italiaanse volkslied dus? "Ik ken de tekst. Kan ook niet anders: ze spelen het volkslied hier constant af. Maar of ik dan net zo hard meezing? Dat weet ik niet, hoor."

