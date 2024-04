Collin Veijer pakt na bloedstollende finish tweede Moto3-zege in Spanje

Collin Veijer heeft zondag de Grand Prix van Spanje gewonnen in de Moto3-klasse. De Nederlander pakte vorig jaar zijn eerste zege in Maleisië en was zondag ook de beste in het Spaanse Jerez.

Veijer begon de race vanaf de eerste startrij door een sterke kwalificatie op zaterdag. De negentienjarige zette de derde tijd neer en kon dus vanaf het begin om de koppositie strijden. Hij werd daarbij geholpen door een val van polesitter David Alonso en Veijer pakte al in de tweede ronde de leiding.

David Muñoz, die als tweede was gestart, was de hele race de grote uitdager van Veijer, maar dat deed de jonge Nederlander helemaal niets. De Spanjaard zat de laatste bochten bijna achterop de motor van Veijer, maar die maakte geen enkele fout en hield op de streep een minieme marge over op Muñoz. Bekijk de bloedstollende finish hieronder.

Tweede zege uit carrière

Veijer won vorig jaar de Grand Prix van Maleisië en was toen de eerste Nederlander sinds 1990 die een Grand Prix wist te winnen. Hij pakte vorig jaar in Thailand ook al een keer een derde plaats. In Spanje vierde hij zijn zege met een keurige wheelie.

De negentienjarige coureur uit Staphorst staat na vier races nu op de derde plaats in het kampioenschap. Veijer verzamelde dankzij met een vijfde plaats in Qatar, een zesde plaats in Portugal en een uitvalbeurt in de Verenigde Staten tot nu toe 46 punten. Het gat met Daniel Holgado is groot. De Spaanse WK-leider heeft al 74 punten.