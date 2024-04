Formule 1-eigenaar Liberty Media neemt voor vier miljard dollar MotoGP over

Liberty Media, het Amerikaanse bedrijf dat eigenaar is van de Formule 1, heeft de MotoGP overgenomen van het Spaanse Dorna Sports. Het Amerikaanse bedrijf krijgt 86 procent van de aandelen in handen voor een bedrag van meer dan vier miljard dollar.

Liberty Media is al sinds 2017 eigenaar van de Formule 1. Het bedrijf heeft het wereldkampioenschap in de autosport meer op de kaart gezet, en nog rijker gemaakt. Dit jaar staat een recordaantal van 24 races op de kalender. Met de overname van MotoGP wil het bedrijf de motorsport wereldwijd verder laten groeien.

"Dit is de perfecte stap in de evolutie van de MotoGP en we zijn enthousiast over wat dit de racefans brengt", aldus directeur Carmelo Ezpeleta, die ook na de overname zal aanblijven. "We zijn trots op de wereldwijde sport die we hebben laten groeien en deze overname is een bewijs van de waarde van de sport en het groeipotentieel. Liberty Media heeft een ongelofelijke staat van dienst in het ontwikkelen van sport en we kunnen ons geen betere partner wensen om de wereldwijde fanbase van de MotoGP uit te breiden. "

Dorna behoudt nog 14 procent van de aandelen, terwijl het Amerikaanse bedrijf nu 86 procent in handen heeft. Daardoor is Liberty Media zowel de eigenaar van de Formule 1 als van de MotoGP. Met de overname is een bedrag van meer dan 4 miljard dollar gemoeid.