Kansloze nederlaag op papier helpt Nederlandse volleybalvrouwen niet voor olympisch ticket

De Nederlandse volleybalvrouwen zijn donderdagochtend (Nederlandse tijd) afgedroogd door de Verenigde Staten in de Nations League. Op papier dan. Het werd 3-0 (25-21 25-20 25-22) voor Team USA, maar in werkelijkheid zat alles een stuk dichter bij elkaar.

Oranje had natuurlijk graag een setje gepakt, die belangrijk kon zijn in de strijd om een olympisch ticket. Alleen Team USA was op de beslissende punten net wat beter. De Verenigde Staten, nummer 5 van de wereld, hebben zich al geplaatst voor de Olympische Spelen deze zomer in Parijs. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski moet zich plaatsen met behulp van deze Nations League.

Volleybalvrouwen wacht spannende strijd om ticket Olympische Spelen, mannen moeten hopen op wonder Het is nog maar ruim een maand tot de Olympische Spelen in Parijs van start gaan, maar het is nog niet bij alle sporten bekend wie er in Frankrijk precies gaan strijden om de medailles. Volleybal is een van die sporten en de Nederlandse mannen én vrouwen kunnen zich allebei nog plaatsen.

Belangrijke wedstrijd tegen Canada

Daarvoor is de wedstrijd tegen nummer 10 van de wereld Canada belangrijk. Nederland staat zelf negende. Door de dikke nederlaag tegen de Verenigde Staten gingen er 7,29 punten af van het puntenaantal van Oranje op de wereldranglijst. Nederland heeft er nu 293,03. De negende plek is momenteel voldoende voor een plek op de Olympische Spelen, maar naast de Canadezen (282,55) zit ook de Dominicaanse Republiek (272,22) op het vinkentouw.

Het voordeel is dat Canada minder rust heeft dan de Nederlandse vrouwen. Zij spelen vijf uur later dan Oranje op donderdag tegen Japan, de nummer 6 van de wereld. Oranje zal hopen dat het daar ook 3-0 wordt. Nederland en Canada spelen vrijdagochtend om 08:30 uur Nederlandse tijd.

'Opladen en op naar Canada'

Elles Dambrink blikte na afloop van de wedstrijd terug op de 3-0 nederlaag. "Het is altijd leuk om tegen Team USA te spelen", zei ze. "Het was erg close iedere set, alleen op het einde kwamen we iedere keer te kort. Teleurstellend, maar hebben goed gespeeld. Opladen en op naar Canada."