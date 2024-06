Nederlandse volleybalsters zetten giga-stap richting Olympische Spelen

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben vrijdag in het Japanse Fukuoka een belangrijke stap gezet richting de Olympisch Spelen. In een rechtstreeks duel in de Nations League werd afgerekend met de belangrijkste concurrent Canada: 3-0 (26-24 25-16 25-23). Nederland is nu voor 99 procent zeker van de Spelen.

Donderdag verloor Nederland met 3-0 van de Verenigde Staten en daardoor ook dure punten op de wereldranglijst, waar een plekje bij de opgeschoonde top vier voldoende is voor een ticket voor Parijs 2024. Door de knappe overwinning op gastland Japan kwamen de Canadezen ineens een stuk dichter bij. Daarom was het erop of eronder voor Oranje op vrijdag. Het werd erop.

Spanning

Met name in de eerste set was het loeispannend. Nederland en Canada ontliepen elkaar niet veel en dat was te zien in de setstand: 26-24. Bij Oranje was de spanning er na de openingsset wel vanaf, de tegenstander maakte vervolgens steeds meer fouten. Simpel met 26-16 kwam het Nederlandse team met 2-0 voor. In de derde set beet Canada echter weer van zich af en was er een comeback nodig om de set te winnen. Dat gebeurde met 25-23.

Eiffeltoren aanraken

Dus kunnen de volleybalsters de Eiffeltoren zowat aanraken. Op het veld werd het feestje alvast gevierd. Zondagochtend (04:30 uur) moet het olympische ticket definitief veilig worden gesteld tegen het nietige Zuid-Korea. Dat lijkt op papier geen probleem te moeten zijn. Nederland zou dan dik moeten verliezen van de Zuid-Koreanen, terwijl Canada Frankrijk moet zien te verslaan.

Marrit Jasper, die twaalf punten binnen sloeg, hield de Nederlandse ploeg alert. "Ik had zoveel zin om deze wedstrijd te spelen. Ik dacht als ik erin sta, geef ik alles wat ik heb en dat heb ik gedaan", blikte ze na afloop terug. "Op het moment zijn we heel blij met deze wedstrijd, maar we moeten het zondag nog afmaken."